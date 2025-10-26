Wenzenbachs 20 Minuten-Wahnsinn – Viehhausen enttäuscht

Sieben Treffer innerhalb von 20 Minuten: Dieses schier unglaubliche Kunststück gelang dem SV Wenzenbach am 17. Spieltag der Bezirksliga Süd. Alexander Freitag erzielte drei Tore, Stephan Sturm traf zweifach. Später im zweiten Spielabschnitt agierte die Brandl-Formation weit weniger effektiv. Letztendlich stand ein 8:1-Heimsieg des Tabellenführers gegen einen bemitleidenswerten FSV Prüfening auf der Anzeigetafel. Erfolgreich unterwegs waren am Sonntag auch Wenzenbachs Verfolger. Der TB/ASV Regenstauf (3:0 in Hainsacker) und der TV Parsberg (1:0 in Bach) gewannen auswärts „zu Null“. Wesentlich enttäuschender lief's für den FC Viehhausen, der eine deftige 0:4-Heimpleite gegen den FC Pielenhofen-Adlersberg hinnehmen musste. Die Stimmen.



Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Wir bekamen mit der ersten Aktion des Gegners das 0:1. Ab diesem Zeitpunkt haben wir alles vermissen lassen was nötig ist, um das Ergebnis zu korrigieren. Wir waren 90 Minuten chancenlos. Der Sieg von Pielenhofen war mehr als verdient.“



Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Eine gute und konzentrierte Leistung über 90 Minuten. Am Anfang nutzten wir konsequent unsere Chancen. Nach der Halbzeit mussten wir eine Druckphase überstehen. Insgesamt geht der Sieg aber in Ordnung.“









Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Regenstauf hat die erste Hälfte dominiert, ohne sich allerdings große Chancen herauszuspielen. Die Führung resultierte aus einem direkten Freistoß. Wir haben viel zu verhalten agiert. Erst in der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel offen gestalten. Beide Teams kamen nun zu Möglichkeiten. Simon Fürst hatte in unserer besten Phase Pech mit einem Pfostenschuss (61.). In der Folgezeit versuchten wir alles und der TB ging fahrlässig mit seinen Kontern um. Am Ende machten die Gäste dann aber den Deckel drauf!“









Matthias Beier (Sportlicher Leiter SV Wenzenbach): „In den ersten zehn Minuten ließen wir noch zwei, drei große Chancen liegen. Es folgte eine Unterbrechung wegen einer Verletzung des Schiedsrichters. Diese Pause hat uns anscheinend gutgetan: Binnen 20 Minuten haben wir sieben – auch schön herausgespielte – Tore geschossen. Da waren wir sehr effektiv. In der zweiten Hälfte hat sich Prüfening trotz Unterzahl nicht abschießen lassen und sich tapfer gewehrt. Das 1:1 in der zweiten Halbzeit ist fast ein bisschen zu wenig – aber bei einem 8:1 kann man sich natürlich trotzdem nicht beschweren.“





