Wenzenbacher Top-Transfers: Freitag und Novakovic verpflichtet

Ein entscheidender Grund für den Vereinswechsel von Alexander Freitag war, dass er mit seinem Bruder Max gemeinsam trainieren kann. Des Weiteren waren die hervorragenden Bedingungen und die sportliche Perspektive beim SV Wenzenbach ausschlaggebend für den Ex-Profi des TSV 1860 München (sechs Drittliga-Einsätze), der in der Jugend unter anderem vom FC Bayern München ausgebildet wurde. In den letzten zwei Spielzeiten sammelte der Freistoßspezialist im Trikot des TV Parsberg starke 49 Scorer-Punkte (davon 28 Tore) in der Bezirks- und Landesliga.



Wichtig war Freitag auch der gute Kontakt zum früheren Auswahltrainer Günter Brandl. Der Kontakt zu Brandl sei nie abgerissen, schildert der 26-Jährige. „Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr positiv. Wir haben ein gutes Gefühl und freuen uns auf die gemeinsame Zeit“, sagen die beiden Freitags. Der 29-jährige Maximilian Freitag betont zudem den privaten Schritt, der mit dem Wechsel einhergeht: Er ziehe nach Regensburg und könne dadurch gemeinsam mit seinem Bruder trainieren. „Das war für uns eine ideale Lösung – sportlich und privat“, so Max.



Der dritte Neue des SV Wenzenbach bringt Landesliga-Erfahrung mit. Diese sammelte Gabriel Novakovic bei Fortuna Regensburg und beim FC Tegernheim. Zuletzt ging der 24-Jährige für zwei Saisons in der Kreisklasse auf Torejagd. Dabei erzielte er stolze 52 Tore in 50 Punktspielen für die DJK Keilberg. Künftig greift Novakovic wieder etwas höherklassiger an. „Gabriel verfolgen wir schon länger und seine sportlich wiederkehrenden hohen Ambitionen haben uns bei einem gemeinsamen Gespräch schnell zueinanderfinden lassen“, erklären die Wenzenbacher Verantwortlichen. Vor allem die gemeinsame Zeit von Novakovic und Brandl in der Burgweintinger Jugend waren für diesen Wechsel ausschlaggebend.



„Ich freue mich auf Alex mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten und auf seinen Bruder Max, der unseren Kader qualitativ gut ergänzt. Ebenso wird Gabriel mit seinem Potential unser Team bereichern. Alle drei passen menschlich hervorragend in unser Mannschaftsgefüge“, freut sich SVW-Coach Günter Brandl. Matthias Beier aus der sportlichen Führung ergänzt: „Ich bin froh, dass wir mit diesen offensiven Neuverpflichtungen unsere 'Baustellen' im Angriff weitgehend abgeschlossen haben. Ohne Günters Kontakt wären diese Wechsel nicht möglich gewesen.“