Wenzenbacher Glanzstück – Bach düpiert Ramspau Bezirksliga Süd, der Sonntag: Regenstauf feiert einen Sieg der Moral +++ Parsberg reicht ein später Standard +++ Spannung im Keller: Thalmassing und Prüfening gewinnen von Florian Würthele · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

Bach (links) führte Ramspau in der ersten Halbzeit regelrecht vor. – Foto: Felix Schmautz

Gleich im ersten Spiel nach der Winterpause hat der SV Wenzenbach signalisiert, dass der Weg zur Titelvergabe in der Bezirksliga Süd nur über ihn geht. Die Mannen von Günter Brandl ließen die Muskeln spielen und gewannen ihr Auswärtsspiel in Viehhausen – trotz einer Vielzahl ausgelassener Chancen – satt mit 5:1. Der höchste Sieg des Tages war das allerdings nicht. Den feierte der VfB Bach mit einem 6:1 über Ramspau. Über spät errungene „Dreier“ durften sich der TB/ASV Regenstauf (3:1 gegen Pielenhofen) und der TV Parsberg (1:0 in Hainsacker) freuen.



Im Abstiegskampf scheinen für den SV Töging die Lichter langsam aber sicher auszugehen. Im ersten Pflichtspiel unter der Regie von Neu-Trainer Christoph Karch verlor der Tabellenletzte sein Heimspiel gegen den Vorletzten FSV Prüfening mit 1:2. Die Relegationszone gerät für die Altmühltäler somit endgültig in weite Ferne. Zumal im anderen direkten Kellerduell der FC Thalmassing den SV Breitenbrunn mit 2:1 niederkämpfte. Platz 12 und 15 trennt nach dem 21. Spieltag nur mehr ein Punkt voneinander. Weitere Stimmen folgen…



Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Pielenhofen war der erwartet unangenehme Gegner. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben 30 Minuten das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Danach kam ein Bruch in unser Spiel, was sich bis in Hälfte 2 durchgezogen hat. Deshalb kam Pielenhofen verdient zum Ausgleich. Letztendlich haben wir aber Moral bewiesen und das Ding auf unsere Seite gezogen.“







Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Wir haben heute Wert auf eine kompakte Defensive gelegt. Das ist uns 89 Minuten lang sehr gut gelungen. Die Mannschaft hat hervorragend gefightet. Der TV Parsberg hatte natürlich mehr vom Spiel. Auf beiden Seiten gab es aber kaum nennenswerte Abschlüsse. Letztlich war eine Standardsituation kurz vor Ende spielentscheidend.“







Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Ein völlig verdienter Sieg. Die erste Halbzeit war richtig gut, die zweite war dann nicht mehr so stark. Bei einem 6:1 gibt es aber wenig zu meckern.“







Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Heute war nichts zu holen gegen eine Wenzenbacher Mannschaft, die uns in allen Belangen überlegen war.“

Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Es war ein guter Auftakt von uns. Einziger Makel war die Chancenverwertung, aber wir freuen uns über die drei Punkte und auf die nächsten Wochen.“







Niko Wohlmann (Trainer FC Thalmassing): „Es war über 90 Minuten ein sehr kampfbetontes Spiel – typisch Abstiegskampf. Wir haben ein deutlich besseres Gesicht als letzte Woche gezeigt, waren von der ersten Minute an sehr gut in den Zweikämpfen. Wir haben uns sehr gute Torchancen erspielt, sind verdient in Führung gegangen und haben weiter gut dagegengehalten. Durchaus hätten wir in der ersten Halbzeit auch das 2:0 nachlegen können. In der zweiten Hälfte standen wir sehr stabil und ließen wenig zu. Nach einer Standardsituation erhöhten wir auf 2:0. Nach dem späten Anschlusstor Breitenbrunns wurde es nochmal ein bisschen hektisch. Über 90 Minuten haben wir den Kampf angenommen, Charakter gezeigt und nicht unverdient gewonnen.“ Niko Wohlmann (Trainer FC Thalmassing): „Es war über 90 Minuten ein sehr kampfbetontes Spiel – typisch Abstiegskampf. Wir haben ein deutlich besseres Gesicht als letzte Woche gezeigt, waren von der ersten Minute an sehr gut in den Zweikämpfen. Wir haben uns sehr gute Torchancen erspielt, sind verdient in Führung gegangen und haben weiter gut dagegengehalten. Durchaus hätten wir in der ersten Halbzeit auch das 2:0 nachlegen können. In der zweiten Hälfte standen wir sehr stabil und ließen wenig zu. Nach einer Standardsituation erhöhten wir auf 2:0. Nach dem späten Anschlusstor Breitenbrunns wurde es nochmal ein bisschen hektisch. Über 90 Minuten haben wir den Kampf angenommen, Charakter gezeigt und nicht unverdient gewonnen.“ Michael Ferstl (Trainer SV Breitenbrunn): „In der ersten Halbzeit waren wir nicht wach genug und waren mit den Pausen-0:1 gut bedient. Wir waren immer einen Schritt zu langsam. Das 0:1 resultierte aus einen unnötigen Foulspiel; beim Klären der Freistoßflanke trafen wir wieder die falsche Entscheidung. Bezeichnend dafür war dann auch das 0:2 kurz nach der Halbzeit, welches wieder aus einem Standard resultierte. Der Gegner war heute einfach präsenter und cleverer, weshalb er verdient gewonnen hat.“



