Guth, Wynn, Höllrigl (von links) und der TV Parsberg bejubeln drei Heim-Punkte. – Foto: Pohsygraphix

Wenzenbach zieht nach – Schwarzenfeld stoppt Negativlauf Bezirksliga Süd, der Samstag: Dezimierte Parsberger kämpfen Schwarzenfeld im Volksfest-Heimspiel nieder Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd 1. FC Schwarzenfeld SV Töging Schwarzhofen Wenzenbach + 2 weitere

Der TSV Kareth hatte am Freitag vorgelegt, der SV Wenzenbach legte tags darauf nach. Durch einen relativ ungefährdeten 2:0-Auswärtssieg in Töging verbessert sich die Brandl-Formation auf Platz 2 der Bezirksliga Süd. Außerdem gab es zwei Heimsiege. Der TV Parsberg entschied ein intensives Volkfest-Heimspiel gegen den SV Schwarzhofen für sich, münzte einen Rückstand in einen 2:1-Sieg um. Seinen Negativlauf gestoppt hat der 1. FC Schwarzenfeld. Der Aufsteiger landete einen 3:0-Heimerfolg gegen einen enttäuschenden FC Pielenhofen-Adlersberg.



Stephan Buckow (Trainer TV Parsberg): „Es war die erwartet umkämpfte Partie gegen einen körperlich sehr präsenten Gegner. Wir sind durch einen einfachen Standard in Rückstand geraten, glichen per Elfmeter aus. Aufgrund der zweiten Hälfte, in der wir ein deutliches Chancenplus hatten, war es mit Sicherheit ein verdienter Sieg – wobei ein Unentschieden durchaus auch möglich gewesen wäre. Hut ab vor meiner Mannschaft. Wir hatten heute zehn Mann auf der Ausfallliste, seit Wochen liefern die Spieler läuferisch alles ab. So kann es weitergehen.“









Alexander Sommer (Trainer SV Töging): „Der Erfolg von Wenzenbach geht so in Ordnung. Wir haben aufopferungsvoll gekämpft. Leider kam kurz vor der Halbzeit mit dem 0:1 ein Dämpfer und nach dem 0:2 war es dann sehr schwierig. Mit den frischen Leuten wollten wir nochmal Schwung reinbringen. Leider waren es am Ende nur zwei, drei Halbchancen und Standards, bei denen nichts heraussprang. Ein Anschlusstreffer hätte dem Spiel gutgetan, dann wäre vielleicht noch etwas möglich gewesen. So aber war es schwierig.“



Matthias Beier (Sportlicher Leiter SV Wenzenbach): „Es war eine klare Angelegenheit. Wir haben uns über die Spieldauer hinweg sehr viel aussichtsreiche Chancen erarbeitet. Durch die eher schlechte Chancenverwertung und das fehlende Glück – zweimal trafen wir Aluminium – haben wir die kämpferisch guten Gastgeber zu lange im Spiel gehalten. Dennoch war der Sieg nie in Gefahr und wir freuen uns über die drei Auswärtspunkte, die wir personell mit der letzten Elf geholt haben.“









Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Leider konnten wir heute an die starke Leistung der Vorwoche nicht anknüpfen. In einer eher schwachen Bezirksliga-Partie war Schwarzenfeld vorm Tor cleverer und gewann die Partie verdient.“