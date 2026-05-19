Wenzenbach will »Schock verdauen« – Hahnbach kontra Etzenricht

Dieses Privatduell wird es am Mittwochabend nicht geben: Hahnbachs Keeper Tino Bohmann ist an Bord, Etzenrichts Benjamin König fällt jedoch verletzt aus. – Foto: Rudi Walberer

Sonntagnachmittag gab es den großen Knall beim SV Wenzenbach. Völlig überraschend dankte Cheftrainer Günter Brandl ab – und das unmittelbar vor dem Start der Relegation. Das hatte niemand kommen sehen! Wie verdaut die Mannschaft um Kapitän Andreas Pegoretti diesen Schock? Eine erste Antwort darauf wird es am Mittwochabend geben. Dann empfängt der Vizemeister der Bezirksliga Süd zum Relegations-Hinspiel den SV Alesheim, Zweiter der mittelfränkischen Bezirksliga Süd. Für die Relegationsphase setzt der SVW auf eine dreiköpfige Trainerlösung, bestehend aus dem spielenden Co-Trainer Dennis Pyka, Spielführer Pegoretti sowie dem dauerverletzten Maik Holzreiter. Parallel kreuzen in Hahnbach der SVH und der SV Etzenricht die Klingen. Das Duell des Vizemeisters der Bezirksliga Nord gegen den Tabellen-15. der Landesliga Mitte verspricht Hochspannung. Hahnbach will endlich den Sprung nach „oben“ schaffen, während Etzenricht eine schwierige Spielzeit inklusive wiederkehrender Personalsorgen mit einem Happy End abschließen möchte. Beide Partien werden am Mittwoch zeitgleich um 18.30 Uhr angepfiffen. Die Rückspiele steigen dann am Samstag um 16 Uhr in Alesheim bzw. Etzenricht. Die beiden Gewinner aus Hin- und Rückspiel kämpfen in der 2. Runde gegeneinander final um ein Landesliga-Ticket. Sprich: Nur ein Team aus diesem Quartett darf am Ende feiern.

Morgen, 18:30 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach SV Etzenricht Etzenricht 18:30 live PUSH



Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Wir haben am Wochenende unser Ziel erreicht: Den zweiten Platz wollten wir unbedingt halten. Letztendlich sind wir überglücklich, dass wir diese Saison so viel erreicht haben. Jetzt kommen für uns die Bonusspiele, die wir uns über ein Jahr erarbeitet haben. Diese sind für uns eine Belohnung und wir haben es uns verdient, dieses Spiel zu genießen. Das werden wir definitiv tun. Etzenricht hat sich durch die Saison kämpfen müssen, hatte immer wieder Personalprobleme. Ähnlich wie wir haushalten sie sehr gut mit den Mitteln, die sie haben, und machen seit Jahren einen sehr guten Job. Grundsätzlich stehen sie sehr kompakt und haben vorne mit Martin Pasieka einen sehr kopfballstarken Spieler. Ich denke, dass sie auch gegen uns aus der Kompaktheit heraus immer wieder ihre Aktionen nach vorne fahren.“



Personalien: Neben den beiden Kreuzbandriss-Patienten Patrick Stiegler und Simon Ströhl fällt Torjäger Ludwig Semmler wegen einer Schambeinentzündung aus. Zusätzlich muss wohl ein weiterer Akteur berufsbedingt passen.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Wir wollen auf jeden Fall wieder ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt. Es wird unglaublich wichtig sein, wieder eine ganz andere Präsenz auf den Platz zu bringen und die Situation mit Entschlossenheit anzunehmen. Mit Hahnbach haben wir einen richtig starken Gegner vor der Brust, der eine super Saison gespielt hat und demnach top eingespielt und motiviert in diese Verlängerung der Saison geht. Leider haben wir zum Ende dieser Saison einiges an Personal-Verschleiß erleiden müssen, sodass wir jetzt nochmal alle Kräfte bündeln müssen und auch werden.“



Personalien: Sicher fehlen werden Michael Wexlberger, Bastian Strehl, Damian Musiol, Benjamin König und Johannes Janker. „Alles Weitere wird man sehen“, so Wendl.











Morgen, 18:30 Uhr SV Wenzenbach Wenzenbach SV Alesheim SV Alesheim 18:30 live PUSH



Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Wir müssen schnell schauen, dass wir als Team den Schock verdauen (Aus von Trainer Günter Brandl, Anm. d. Red.) und werden mit einer internen Lösung in die Relegation gehen. Trotzdem bereiten wir uns so gut es geht auf das Spiel vor. Der Gegner könnte den vierten Aufstieg innerhalb der letzten fünf Spielzeiten schaffen. Das ist sehr beeindruckend. Natürlich sind wir gewarnt. Wir erwarten ein interessantes Spiel vor vielen Zuschauern und hoffen, dass wir uns gut verkaufen und am Samstag schlussendlich in die nächste Runde einziehen. Wir sind guter Dinge; die Mannschaft steht eng zusammen.“



Personalien: Eine Knieverletzung setzt nach wie vor Benjamin Berger außer Gefecht. Somit verpasst der Torjäger die Relegationsspiele. Berufsbedingt gibt es noch zwei Unklarheiten. Ansonsten steht der gleiche Kader wie in den letzten Wochen zur Verfügung.





Michael Lämmermann (Trainer SV Alesheim): „Wir freuen uns riesig auf die Relegation. Für diese Spiele haben die Jungs das ganze Jahr hart gearbeitet. Trotzdem muss man ganz klar sagen, dass der SV Wenzenbach wahrscheinlich mit eines der schwersten Lose war. Er ist für mich der absolut klare Favorit in diesem Duell. Wenn man sich die Wenzenbacher Saison anschaut, sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: 94 Tore in 30 Spielen, dazu nur 30 Gegentore und die beiden besten Torschützen der Liga in ihren Reihen. Außerdem haben sie 14 Punkte mehr geholt als wir. Das kommt nicht von ungefähr und zeigt die enorme Qualität dieser Mannschaft. Wir haben uns zwar mit dem Gegner beschäftigt, aber die Connections in die Oberpfälzer Fußballszene sind bei uns eher begrenzt. Die starke Saison des SV Wenzenbach liegt aber auf der Hand. Wir wissen, dass wir in beiden Spielen absolut ans Limit kommen müssen, wenn wir eine Chance haben wollen. Die Situation rund um den Trainerwechsel beim SV Wenzenbach kann ich von außen absolut nicht bewerten. Ich glaube aber eher, dass so etwas vor einer Relegation eher schlecht für uns ist. Nichtsdestotrotz wollen wir als kleines gallische Dorf mit unseren treuen Fans im Rücken für den Auswärtscoup sorgen und als Mannschaft gemeinsam über unsere Grenzen gehen.“