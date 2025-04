In der Liga behielt zuletzt der SV Wenzenbach (in Blau) die Oberhand. – Foto: Walter Keller

Wenzenbach vs Thalmassing: 1000 Euro Siegprämie & zwei Debütanten Im Endspiel des Regensburger Kreispokals kommt es am Weinweg zu einem Bezirksliga-Duell

Eines steht jetzt schon fest: Der Toto-Pokal im Fußballkreis Regensburg sieht heuer einer Debüt-Sieger. Sowohl der SV Wenzenbach als auch der FC Thalmassing standen noch nie in einem Pokalfinale. Demzufolge ist das Endspiel am morgigen Donnerstag (Anstoß 15.30 Uhr) etwas Besonderes für die beiden Ligakonkurrenten aus der Bezirksliga Süd. Der Sieger erhält eine stattliche Prämie von 1.000 Euro und ist für die 1. Runde des Bayerischen Totopokals qualifiziert. Als Spielort dient, wie im Kreis Regensburg üblich, die Heimspielstätte des Vorjahressiegers. Heuer ist das die Städtische Sportanlage am Weinweg, wo Titelverteidiger FC Kosova Regensburg seine Heimspiele austrägt.

„Wenn man in so einem Finale steht, will man es natürlich gewinnen. Das ist das Ziel“, sagt Matthias Beier, erster Vorsitzender des SV Wenzenbach. Personell hat Cheftrainer Günter Brandl keine größeren Sorgen. Einzig die Dauerverletzten Nico Sturm, Khaled Baza und Maik Holzreiter müssen ersetzt werden. „In dieser Saison haben wir in Thalmassing kurz vor Schluss verloren und das Rückspiel vor wenigen Wochen relativ souverän mit 2:0 gewonnen. Die Bilanz ist also ausgeglichen. Von daher stehen die Chancen, denke ich, 50-50“, erwartet Beier ein enges Spiel. „Ich hoffe, dass wir gierig auf den Sieg sind. Wir werden alles in die Waagschale werfen.“ Neben dem Pokalsieg möchte der Tabellenfünfte der Bezirksliga Süd diese Saison auch noch mindestens ein Ligaspiel gewinnen, um seinen Punkte-Allzeitrekord in der Bezirksliga zu knacken.





Erstmals im Finale des Toto-Pokals steht auch der FC Thalmassing. In der Liga rangieren die Mannen von Coach Gregor Mrozek sechs Punkte hinter Wenzenbach auf Platz 7. „Favorit ist Wenzenbach. Das sieht man an der Tabellensituation. Wir sind schon ein bisschen der Underdog“, schiebt Mrozek die Favoritenrolle gern in Richtung des Gegners. Trotzdem ist er positiv gestimmt: „Ein Finale auf einem neutralen Platz hat eigene Gesetze. Wir brauchen uns nicht verstecken, wissen was wir können und was wir abliefern werden. Natürlich werden wir alles raushauen, um den Pokal zu holen.“ Zugleich wolle man sich für die Rückspiel-Niederlage an Wenzenbach revanchieren. Wichtig werde sein, so wenige Fehler wie möglich zu machen.



Unmittelbar nach der Partie findet die Siegerehrung und eine Pressekonferenz mit den Trainern statt. Außerdem werden die diesjährigen Relegations-Paarungen im Kreis Regensburg ausgelost. FuPa berichtet live und ausführlich.