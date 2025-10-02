Wenzenbach stürmt den Kaplanacker – Pielenhofner Big Points

Sechsfacher Jubel bei Wenzenbach: Die Brandl-Formation machte in Schwarzhofen das halbe Dutzend voll. – Foto: Walter Keller

Zumindest bis Sonntag kehrt der SV Wenzenbach an der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd zurück. Die Brandl-Mannen landeten am Donnerstag einen Paukenschlag. Sie trumpften beim heim- und formstarken SV Schwarzhofen groß auf, gewannen mit 6:1. Ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf sackte der FC Pielenhofen-Adlersberg ein, der daheim ein 50/50-Spiel gegen den FSV Prüfening mit 3:2 für sich entschied. Keinen Sieger fand das andere Kellerduell zwischen dem BSC Regensburg und der SpVgg Ramspau (2:2).



Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Über weite Phasen war es ein richtig gutes Bezirksligaspiel. Gegen einen wirklich starken Gegner haben wir zwar 1:6 verloren, doch in der ersten Halbzeit haben effiziente Wenzenbacher aus drei Torchancen zwei Tore gemacht. Auch wir hatten drei richtig gute Chancen und haben kein Tor geschossen. Durch das Tor zum 1:3 haben wir das Spiel etwas offen gestalten können. Was ab dem 1:4 passiert ist, war eine regelrechte Demontage. Da waren wir viel zu grün, haben uns in den letzten 25 Minuten komplett daher spielen lassen. Dadurch ist die hohe Niederlage zustande gekommen. Schade. Eine gerechte Niederlage gegen einen guten Gegner, der uns richtig die Grenzen aufgezeigt hat.“



Matthias Beier (Sportlicher Leiter SV Wenzenbach): „Auf einem gut bespielbaren B-Platz zeigten wir einen guten Auftritt, mit hoher Intensität über 90 Minuten. Vor dem Tor waren wir eiskalt. Nach dem Schwarzhofener Treffer zum 1:3 und anschließender fünfminütigen Drangphase haben wir mit dem 1:4 den Deckel draufgemacht und hintenraus noch das ein oder andere schöne Tor geschossen.“









Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir sind durch schlechtes Verteidigen mit 0:1 in Rückstand geraten, erzielten den Ausgleich und drehten durch einen Elfmeter das Spiel. Bei einem Standard hatten wir eine schlechte Zuordnung und bekamen das 2:2. Ab der 70. Minute agierten wir in Unterzahl, hatten ab dann trotzdem 5:0 Torchancen für uns. Respekt an die Mannschaft, die das Vorgegebene umgesetzt hat und über 80 Minuten die bessere Mannschaft war. Für uns leider zwei Punkte zu wenig. Wir werden weiter hart arbeiten.“









Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Es war heute ein sehr intensives und gutes Bezirksligaspiel. Beide Mannschaften spielten nach dem 2:2 absolut auf Sieg, unserem Team gelang kurz vor Schluss nach einer Ecke der Siegtreffer. Nach dem schwachen Auftritt am vergangenen Wochenende war heute eine klare Leistungssteigerung zu sehen.“