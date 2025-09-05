Wenzenbach stößt Kareth vom Thron – Wahnsinn in Schwarzenfeld

Schwarzenfeld und Ramspau lieferten sich einen wilden Schlagabtausch. – Foto: Dominik Aldhoch

Die Bezirksliga Süd hat einen neuen Tabellenführer! Im Gipfeltreffen gegen den bisherigen Leader TSV Kareth-Lappersdorf zeigte der SV Wenzenbach eine abgebrühte und reife Leistung. Die Brandl-Mannen setzten sich vor rund 450 Zuschauern glatt mit 3:0 (1:0) durch – und übernehmen die Tabellenführung von Kareth. Früher am Abend gab es ein Spektakel. Im Schwarzenfelder Sportpark fielen acht Tore; der Aufsteiger trennte sich von der SpVgg Ramspau 4:4 unentschieden.



David Romminger (Trainer SpVgg Ramspau): „Ich habe schon viele Spiele mitgemacht, aber so ein Spiel habe ich noch nie erlebt. Das war unterirdisch, was wir heute abgeliefert haben. Meine Mannschaft hat den Gegner zum Toreschießen eingeladen. Von vier Toren haben wir uns drei selbst reingelegt. Dennoch müssen wir nach 20 Minuten eigentlich mit 2:0 führen, hatten zwei Hundertprozentige. Nichtsdestotrotz haben wir vieles vermissen lassen – kein Fortune, keine Zweikämpfe, kein Mut. So wird es schwierig, in der Liga zu bestehen und die Klasse zu halten.“









Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Eine verdiente Niederlage. Glückwunsch an Wenzenbach, die es geschafft haben, über 90 Minuten die Eins-gegen-eins-Duelle für sich zu entscheiden. Für uns heißt es, die Köpfe aufzurichten, nächste Woche gut zu trainieren und am Wochenende wieder Gas zu geben.“



Günter Brandl (Trainer SV Wenzenbach): „Wir haben uns einen exakten Matchplan überlegt und umgesetzt. Da sieht man, was man als Mannschaft gemeinschaftlich erreichen kann. Kompliment an das Team beziehungsweise an den Kader, die ihr Herz auf dem Platz gelassen haben. Ich glaube man kann sagen, der Sieg war verdient und eigentlich nie in Gefahr. Nichtsdestotrotz ist es nur ein gewonnenes Spiel, über das man sich sicherlich sehr freuen kann. Doch die nächsten Wochen werden genauso schwer.“