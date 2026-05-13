Wenzenbach stellt drei Neuzugänge vor Keeper Daniel Schandri sowie die Defensivkräfte Roger Paul und Lukas Kaiser schließen sich dem Landesliga-Anwärter an von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Schandri (von links), Roger Paul und Lukas Kaiser spielen nächste Saison für den SV Wenzenbach. – Foto: FuPa

Herzschlagfinale in der Bezirksfinale Süd: Sollte Kareth-Lappersdorf am Samstag beim Derby in Hainsacker patzen, könnte sich der SV Wenzenbach auf den letzten Drücker zum Meister krönen. Voraussetzung ist natürlich ein eigener Heimsieg gegen den BSC Regensburg. Die Vizemeisterschaft und damit die sichere Relegationsteilnahme zur Landesliga hat Wenzenbach seit letztem Sonntag schon mal in der Tasche. Ganz gleich welcher Ausgang diese Saison nimmt – die Verantwortlichen des SVW basteln längst am Kader für die neue Spielzeit. Jetzt präsentieren sie die ersten drei Neuzugänge. Alle sind für den Defensivverbund vorgesehen.

Verstärkt hat sich der Verein unter anderem auf der Torhüterposition. Vom Kreisligisten ASV Undorf wechselt mit Daniel Schandri ein „erfahrener, ambitionierter und leistungsstarker Keeper“ an den Jahnweg, wie es in einer Meldung heißt. Zuvor war der 28-jährige Schandri unter anderem für den ATSV Kelheim aktiv. Nötig wurde die Verpflichtung eines weiteren Torhüters, weil Ersatzkeeper Patrick Winter zur neuen Saison kürzertritt und in die Kreisklassen-Mannschaft geht. „Daniel soll die entstandene Lücke schließen“, erklärt Matthias Beier aus der sportlichen Leitung. „Er war bei uns im Probetraining und macht einen sehr guten Eindruck. Er kann uns auf der Torhüterposition auf jeden Fall verstärken.“



Außerdem stoßen zwei Defensivspieler zur Mannschaft von Cheftrainer Günter Brandl. Zum einen Roger Paul vom Liga-Kollegen FC Thalmassing. Der 23-jährige Außenverteidiger soll künftig Thomas Amann ersetzen, der wie Winter kürzertritt und in die „Zweite“ stößt. Zum anderen Lukas Kaiser (28), der vom Landesligisten FC Tegernheim nach Wenzenbach wechselt. Der ehemalige Jahn-Jugendspieler spielte zuvor auch schon für Bad Kötzting, Donaustauf, Bach und Neutraubling in der Landesliga. „Roger hat uns in den Spielen, in denen er gegen uns gespielt hat, überzeugt. Schon im Vorjahr standen wir mit ihm in Kontakt. Mit ihm verstärkt ein zweikampfstarker und athletischer Außenverteidiger unseren Kader. Auch mit Lukas waren wir bereits letztes Jahr in Kontakt. Der erfahrener Defensivspezialist mit vielen Landesligaspielen verstärkt unsere Hintermannschaft und wird unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen“, freut sich Beier über die zwei Defensiv-Zugänge.





„Wir sind froh um die drei Zusagen. Es sind gute Charaktere, was für uns und für die Mannschaft sehr wichtig ist. Zudem können sie uns auch sportlich weiterhelfen und ergänzen sowie diejenigen Spieler ersetzen, die jetzt ins zweite Glied rücken“, so Beier. Weitere Neuverpflichtungen stehen in der Pipeline beim SV Wenzenbach. Diese sind dann für den Offensivbereich vorgesehen. Mit entsprechenden Namen möchte der aufstrebende Klub zeitnah an die Öffentlichkeit geben.