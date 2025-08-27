Wenzenbach stark – FC Ost gewinnt Krimi – Kuriosum in Regensburg

Der heutige Mittwoch stand in der Oberpfalz auch im Zeichen des Pokals. Im Spielkreis Regensburg setzten sich ausschließlich die Favoriten durch. Neben den Bezirksligisten SV Wenzenbach und SpVgg Hainsacker hat Kreisligist TSV Großberg den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Für eine kleine Überraschung sorgte der FC Weiden-Ost II. Die „Ostler“ durften gegen Favorit SV Raigering am Ende eines ellenlangen Elfmeterschießens jubeln – und stehen im Pokalfinale des Kreises Amberg/Weiden.

Kreis Regensburg







Klare Angelegenheit an der Alfons-Auer-Straße! Der favorisierte Bezirksligist ließ keine Zweifel aufkommen, schoss am Ende ein halbes Dutzend Tore. Mit dem Pausenpfiff gelang das 3:0, womit die frühe Vorentscheidung gefallen war. „Es war über 90 Minuten eine konzentrierte und konsequente Partie von uns. Das Ergebnis geht in der Höhe in Ordnung“, freute sich Matthias Baier aus der sportlichen Leitung der Wenzenbacher.







In der Liga läuft‘s für die Bergler Buam aktuell richtig gut. Und im Pokal kann der Kreisliga-Aufsteiger weiter am Selbstvertrauen schrauben. Die Mannen von Trainer Mathias Polster landeten am Oberen Wöhrd einen relativ souveränen Favoritensieg – wenngleich der Kreisklassist zwischenzeitlich per Elfmeter wieder auf ein Tor herankam. Kurios wurde es nach 72 Minuten. Ein RT-Verteidiger schoss den Ball weg, um die schnelle Ausführung einer Ecke zu verhindern. Er sah dafür Gelb, sein Gegenüber bekam wegen eines Schubsers eine Zeitstrafe aufgebrummt. Das Ende vom Lied: Die anschließende Ecke führte zu einem Elfmeter – und dieser wiederum zum dritten Großberger Tor.







Auch in diesem Duell hatte letztlich der Favorit die Nase vorn. Ganz früh ging der Bezirksligist in Führung. Die Hausherren konterten mit dem 1:1, rannten zur Pause dann jedoch einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Und der war nicht mehr zu kitten für die SG Walhalla, die sich trotzdem teuer verkaufte.





Kreis Amberg/Weiden







Elfmeterkrimi im Pandurenpark! Die „Zweite“ des FC Ost hat die kleine Überraschung geschafft und den favorisierten Liga-Konkurrenzen in die Knie zwingen können. Damit steht die Mannschaft vom Trainerduo Schlesinger / Schwarz im Pokalfinale, wo der SV Altenstadt/Waldnaab wartet. Die Regelspielzeit sah keine Tore und folglich auch keinen Sieger. Umso dramatischer verlief das anschließende Elfmeterschießen. Hier trafen die ersten 14 (!) Schützen allesamt. Erst der 15., Raigerings Michael Sommerer, vergab. Im Anschluss behielt Simon Hermann Nerven und schoss die „Ostler“ ins Finale. „In der ersten Halbzeit war Weiden etwas besser, in der zweiten wir. Im Elfmeterschießen gibt es, wie immer halt, einen glücklicheren Sieger. Insgesamt war es ein schwaches Spiel“, analysierte Raigerings Trainer Martin Kratzer.