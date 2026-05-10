Wenzenbach sichert Vize-Titel – Trio relegiert, Schwarzenfeld gerettet Bezirksliga Süd, der Sonntag: Regenstauf enttäuscht und verabschiedet sich aus dem Aufstiegsrennen +++ BSC rettet sich per 7:0-Kantersieg +++ Thalmassing, Pielenhofen und Prüfening gehen in die Abstiegs-Relegation von Florian Würthele · Heute, 17:56 Uhr · 0 Leser

Der BSC Regensburg darf den Bezirksliga-Erhalt feiern. – Foto: Dominik Meier-Adlhoch

Am vorletzten Spieltag der Bezirksliga Süd sind im Abstiegskampf alle Würfel gefallen. Die SpVgg Ramspau und der BSC Regensburg feiern mit Heimsiegen den direkten Klassenerhalt. Ebenso wie der 1. FC Schwarzenfeld auf der Couch. Der FC Pielenhofen-Adlersberg und der FC Thalmassing verlieren und müssen den Gang in die Abstiegs-Relegation antreten. Auch der Tabellenvorletzte FSV Prüfening hat nun zumindest das Relegationsticket sicher.



Die Meisterschaft entscheidet sich dagegen erst am letzten Spieltag. Spitzenreiter TSV Kareth hatte am Freitag ja vorgelegt, der SV Wenzenbach zog mit einem 6:0-Kantersieg in Pielenhofen nach und bleibt auf zwei Punkte dran. Zumindest die Vizemeisterschaft hat Wenzenbach jetzt schon mal sicher. Enttäuschung herrscht im Lager des Rangdritten TB/ASV Regenstauf, der gegen Absteiger Töging nicht über ein 1:1 hinauskam und sich aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat.



Robert Huber (Sportlicher Leiter FC Pielenhofen-Adlersberg): „Nach 15 Minuten und beim gleichzeitigen Stand von 0:3 war das Spiel für Wenzenbach entschieden. In der zweiten Hälfte konnten wir das Spiel etwas ausgeglichener gestalten. Der Sieg geht aber auch in dieser Höhe in Ordnung.“



Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Mit drei frühen Toren starteten wir natürlich super – das ein oder andere Mal begünstigt durch einen Fehler des Gegners. Wir haben die Partie souverän zu Ende gespielt und haben kaum eine Torchance zugelassen. Wir freuen uns, dass wir das Mindestziel Relegation geschafft haben und wünschen Pielenhofen noch viel Glück im Abstiegskampf.“







Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Leider hat heute alles gefehlt, was wichtig ist, um ein Fußballspiel zu spielen und zu gewinnen. Respekt an Töging für die Leistung.“







Manuel Zäch (Co-Spielertrainer SV Schwarzhofen): „Wir fingen richtig gut an, waren drückend überlegen. Nach 20 Minuten kam unser Keeper raus, war mit der Hand dran und bekam die Rote Karte. Anschließend mussten wir etwas leiden und uns erstmal wieder sortieren. Kurz vor der Halbzeit gingen wir verdient in Führung. Nach der Pause verteidigten wir weiterhin gut. Binnen weniger Minuten drehte Breitenbrunn jedoch das Spiel. Dann haben wir uns brutal gut zurückgekämpft. Läuferisch waren alle Spieler auf Anschlag. Letztendlich hatte der Gegner auch in Überzahl eigentlich überhaupt keinen Auftrag. Wir sind das Spiel richtig leidenschaftlich angegangen. Jeder hat sich in jeden Ball reingeworfen und ist bis zum Kotzen gerannt. In Summe ein hochverdienter Sieg – zu zehnt und 70 Minuten lang mit einem Feldspieler im Tor. Einfach nur geil, was die Jungs abgerissen haben.“













Andreas Pollakowski (Trainer TV Parsberg): „In den ersten 20 Minuten hatten wir das Spiel absolut im Griff. Wir haben uns hier einige gute Chancen rausgespielt und den Fußball gespielt, den wir spielen wollten. Folgerichtig gingen wir auch in Führung. Durch zwei Standards lagen wir dann plötzlich 1:2 hinten. Aufgrund einiger schwierigen Schiedsrichterentscheidungen kam ab dann immer wieder unnötig große Unruhe auf. Letztlich haben wir uns so am Ende den Sieg sehr hart erkämpfen müssen.“



Niko Wohlmann (Trainer FC Thalmassing): „Die heutige Niederlage ist schwer zu akzeptieren. Wir waren über 90 Minuten hervorragend im Spiel und haben alles in die Waagschale geworfen. Es war beidseitig ein Spiel mit offenen Visier. Am Ende des Tages nutzten wir einfach unsere Chancen nicht und müssen nun den Weg über die Relegation gehen. Höchsten Respekt an meine Mannschaft heute. Wir nehmen die Situation an und werden alles dafür geben, um in der Bezirksliga zu bleiben.“







Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir waren sehr effektiv, münzten zehn Torchancen in sieben Tore um. Beim Stand von 0:0 hatten wir Glück, dass der Ball bei einem Prüfeninger Befreiungsschlag an die Unterkante der Latte ging. Im Gegenzug machten wir innerhalb von fünf Minuten drei Tore. Dann war das Spiel auf unserer Seite. Wir wurden lockerer, hatten Spaß am Spiel und erzielten weitere Tore. Wir wünschen dem Gegner viel Glück in der Relegation und wünschen uns, dass sie die Bezirksliga halten.“







Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Leider haben wir heute einen gebrauchten Tag erwischt. Insgesamt hat sich ein Spiel mit sehr wenig Spielfluss und kaum Chancen entwickelt. In der zweiten Halbzeit sind wir nochmal zurückgekommen. Bezeichnenderweise ist das 2:1 dann durch ein Eigentor gefallen.