Wenzenbach: Pyka rückt an die Seite von Brandl

Wie der Verein am Mittwochabend bekanntgibt, wird Dennis Pyka zur neuen Saison als Co-Trainer agieren. „Der SV Wenzenbach freut sich, mit Dennis eine Lösung aus den eigenen Reihen gefunden zu haben“, heißt es in einer Stellungnahme des Klubs. Parallel werde der 33-jährige Routinier, der 2023 vom SV Schwandorf-Ettmannsdorf an den Jahnweg wechselte, auch weiterhin als Spieler auf den Platz stehen. „Hier geht er bereits die letzten zwei Jahre als zuverlässiger Verteidiger voran und hat sich großes Ansehen bei den Mitspieler, im Verein und bei den Fans erarbeitet“, heißt es weiter. Pykas Aufgabenschwerpunkte werden zukünftig vor allem im Bereich Athletik und Fitness liegen. „Wir wünschen einen erfolgreichen Start bei der neuen Aufgabe“, schließen die Verantwortlichen ab.



Wenzenbachs Cheftrainer Günter Brandl, der bei seinem Amtsantritt 2024 einen Zweijahresvertrag unterschrieben hatte, „freut sich auf die Mitarbeit von Dennis in den Bereichen „Fitness“ und „Athletik“. In diesen Bereichen werden wir uns noch gewaltig steigern müssen. Gerade die jungen Spieler werden von seiner diesbezüglichen Expertise profitieren“, erklärt Brandl, dessen Mannschaft vor den letzten vier Spieltagen in der Bezirksliga Süd den fünften Tabellenplatz innehat. Das Wenzenbacher Restprogramm sieht Heimspiele gegen Pielenhofen und Bach sowie Auswärtspartien in Regenstauf und bei Kareth-Lappersdorfs Zweiter vor. Am 1. Mai steht zudem das Finale im Kreispokal an. Gegner ist Ligakonkurrent Thalmassing.