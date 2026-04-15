Wenzenbach packt Kareth – Donaustaufer im Krankenhaus Halbfinale im Totopokal Regensburg: Novakovic-Doppelpack ebnet der Brandl-Elf den Weg +++ Beratzhausen gewinnt schwaches Kreisliga-Duell von Florian Würthele · Heute, 20:33 Uhr · 0 Leser

Gabriel Novakovic schnürte für den SV Wenzenbach einen frühen Doppelpack. – Foto: Thomas Schneider

Die Finalisten im Regensburger Kreispokal sind gefunden! Der SV Wenzenbach und der TSV Beratzhausen lösten am Mittwochabend das Ticket. Sie begegnen sich im Endspiel am 30. April in Thalmassing. Beide Halbfinalspiele waren eng umkämpft. Günter Brandls Wenzenbacher hielten den Bezirksliga-Süd-Meisterrivalen TSV Kareth-Lappersdorf in dessen Stadion mit 3:2 nieder. Auch Beratzhausen war auswärts erfolgreich. Die Ernstberger-Truppe behauptete sich im Duell zweier Kreisligisten – trotz größerer Personalsorgen – knapp mit 2:1 beim SV Donaustauf. Die Stimmen zu den Spielen…



Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Glückwunsch an Wenzenbach zum Einzug ins Pokalfinale. Es war ein brutal intensives Spiel. Anfangs kamen wir nicht so gut rein, waren aber gegen Ende schon die bessere Mannschaft. Aufgrund der ersten Halbzeit geht der Wenzenbacher Sieg in Ordnung – wobei ein Elfmeterschießen für uns auf jeden Fall möglich gewesen wäre. Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft für die gezeigte Mentalität. Jetzt liegt der Fokus auf der Liga.“



Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „In den ersten 20 Minuten waren wir dominant und hatten mehrere Chancen. Die 2:0-Führung war verdient. Durch den Karether Anschlusstreffer, dem ein Ballverlust vorausging, wurde das Spiel unruhig. Zum Ende der ersten Hälfte hatten wir eine große Vierfach-Chance inklusive eines Lattentreffers. Im zweiten Durchgang gab es Chancen auf beiden Seiten, die zunächst keine der beiden Mannschaften nutzen konnte. Kurz vor Schluss kamen wir durch einen klaren Elfmeter zur vermeintlichen Vorentscheidung. Der Freistoß zum Karether 2:3 war in meinen Augen keiner. Kurz zuvor hatte Kareth einen Lattentreffer. Bis zur 95. Minute war es nochmal spannend. Alles in allem ist es aber ein verdienter Sieg. Wir freuen uns aufs Finale.“







Burak Yildirim (spielender Co-Trainer SV Donaustauf): „Über 90 Minuten gesehen war es ein sehr schwaches Duell zweier Kreisligisten mit kaum Tempo. Wir sind mit einigen Spielern angetreten, die in den letzten Wochen weniger Spielzeit hatten. Das ist aber natürlich keine Ausrede. Relativ früh im Spiel verletzte sich Nico Ludewig schwer am Knie und ist jetzt im Krankenhaus. Wir mussten wechseln, das hat man im Spiel gemerkt. Beim ersten Gegentor spielte der Innenverteidiger dem Stürmer in den Fuß. Das zweite Tor war ein unglückliches Eigentor von uns. In der zweiten Halbzeit hatten wir relativ viele Chancen, haben die Dinger aber nicht gemacht. Somit sind wir auch verdient nicht weitergekommen.“



Nico Ernstberger (Trainer TSV Beratzhausen): „Es waren denkbar schlechte Vorzeichen für uns. Insgesamt elf berufs- oder verletzungsbedingte Ausfälle waren zu kompensieren. Die kämpferische und taktische Leistung kann daher nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wir haben sehr gute Konter gefahren, und hätten das Spiel in der zweiten Halbzeit mit zwei großen Chancen zum 3:0 weniger spannend gestalten können. Ich bin extrem stolz auf die Leistung meiner Mannschaft – sowohl kämpferisch als auch taktisch. Ich hoffe, der Sieg bringt weiter Selbstvertrauen für die harten nächsten Wochen im Abstiegskampf.“