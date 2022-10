Wenzenbach: Mit Rückkehrern in die Bezirksliga? Der SV Wenzenbach will mit aller Macht nach oben – Sommertransfers waren notwendig

Gerne wäre der SV Wenzenbach vorigen Mittwoch ins Toto-Pokal-Finale auf Kreisebene gegen den BSC Regensburg eingezogen. Doch die Partie gegen den Bezirksligisten SpVgg Hainsacker ging knapp mit 2:3 verloren. Die Niederlage werden die SV-ler aber verschmerzen können, denn die Mannschaft steht in der Liga mit sechs Punkten Vorsprung auf Rang eins. In 16 Partien wurden 37 Zähler (11/4/1) ergattert. Am Sonntag musste sich die Beigang-Elf in Wörth mit einem Zähler begnügen. Christopher Prester brachte den SV in Minute 86 in Front, aber in der Nachspielzeit traf Fabian Zinner noch zum Ausgleich.