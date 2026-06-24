Wenzenbach komplettiert Trainerteam für die Landesliga

Der Staff des SV Wenzenbach steht (von links): Vorsitzender Matthias Beier, Co-Trainer Matthias Sturm, Cheftrainer Sepp Schuderer, Torwarttrainer Christian Humbs, Co-Trainer und Teammanager Thomas Prinz sowie Sportlicher Leiter Stefan Scherr. – Foto: Verein

Im Lager des SV Wenzenbach ist die Vorfreude auf die erste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte gigantisch. Der gestern veröffentlichte Spielplan beschert dem Liga-Newcomer am ersten Spieltag sogleich ein Heimspiel. Mit dem FC Amberg schaut ein Mitaufsteiger und Oberpfälzer Traditionsklub am Jahnweg vorbei. Im Hintergrund schraubten die Verantwortlichen zuletzt daran, den Staff rund um den neuen Cheftrainer Sepp Schuderer zu vervollständigen. Jetzt meldet der SVW in Form von zwei neuen Co-Trainern sowie einem neuen Torwarttrainer Vollzug.

„Mit seiner Erfahrung und Fachkompetenz wird Sepp die Mannschaft in der kommenden Saison führen und weiterentwickeln“, ist die sportliche Führung um Matthias Beier und Stefan Scherr vom so erfahrenen Cheftrainer überzeugt. Neben Schuderer (69) ist Christian Humbs ebenfalls neu an Bord ist. Der 48-Jährige ist künftig als Torwarttrainer verantwortlich. „Mit seinem Know-how und seine jahrelange Erfahrung in der Landesliga wird er unsere Torhüter gezielt fördern und auf die Herausforderungen der neuen Saison vorbereiten“, so die Verantwortlichen.



Als Co-Trainer verstärkt zudem Matthias Sturm das Trainerteam. Der 49-Jährige trainiert aktuell gemeinsam mit seinem Sohn Nico – Spieler der Landesliga-Mannschaft – die Wenzenbacher A-Jugend und blickt auf eine erfolgreiche Fußballkarriere zurück, die ihn bis in die Bayernliga zum SSV Jahn führte. „Als bekannter Fußballer im Raum Regensburg bringt er viel Erfahrung und Leidenschaft mit“, sind Beier und Scherr überzeugt. Zudem verbindet ihn mit Cheftrainer Schuderer eine langjährige Bekanntschaft. Sturm ist hochmotiviert, die Mannschaft und den Verein weiter voranzubringen.



