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Wenzenbach komplettiert Trainerteam für die Landesliga
Matthias Sturm, Thomas Prinz, der gleichzeitig als Teammanager fungieren wird, und Christian Humbs rücken an die Seite von Chefcoach Sepp Schuderer
von Florian Würthele · Heute, 08:10 Uhr · 0 Leser
Der Staff des SV Wenzenbach steht (von links): Vorsitzender Matthias Beier, Co-Trainer Matthias Sturm, Cheftrainer Sepp Schuderer, Torwarttrainer Christian Humbs, Co-Trainer und Teammanager Thomas Prinz sowie Sportlicher Leiter Stefan Scherr. – Foto: Verein
Im Lager des SV Wenzenbach ist die Vorfreude auf die erste Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte gigantisch. Der gestern veröffentlichte Spielplan beschert dem Liga-Newcomer am ersten Spieltag sogleich ein Heimspiel. Mit dem FC Amberg schaut ein Mitaufsteiger und Oberpfälzer Traditionsklub am Jahnweg vorbei. Im Hintergrund schraubten die Verantwortlichen zuletzt daran, den Staff rund um den neuen Cheftrainer Sepp Schuderer zu vervollständigen. Jetzt meldet der SVW in Form von zwei neuen Co-Trainern sowie einem neuen Torwarttrainer Vollzug.
„Mit seiner Erfahrung und Fachkompetenz wird Sepp die Mannschaft in der kommenden Saison führen und weiterentwickeln“, ist die sportliche Führung um Matthias Beier und Stefan Scherr vom so erfahrenen Cheftrainer überzeugt. Neben Schuderer (69) ist Christian Humbs ebenfalls neu an Bord ist. Der 48-Jährige ist künftig als Torwarttrainer verantwortlich. „Mit seinem Know-how und seine jahrelange Erfahrung in der Landesliga wird er unsere Torhüter gezielt fördern und auf die Herausforderungen der neuen Saison vorbereiten“, so die Verantwortlichen.
Als Co-Trainer verstärkt zudem Matthias Sturm das Trainerteam. Der 49-Jährige trainiert aktuell gemeinsam mit seinem Sohn Nico – Spieler der Landesliga-Mannschaft – die Wenzenbacher A-Jugend und blickt auf eine erfolgreiche Fußballkarriere zurück, die ihn bis in die Bayernliga zum SSV Jahn führte. „Als bekannter Fußballer im Raum Regensburg bringt er viel Erfahrung und Leidenschaft mit“, sind Beier und Scherr überzeugt. Zudem verbindet ihn mit Cheftrainer Schuderer eine langjährige Bekanntschaft. Sturm ist hochmotiviert, die Mannschaft und den Verein weiter voranzubringen.
Mit Thomas Prinz konnte der Landesliga-Neuling außerdem einen Fachmann als Teammanager und weiteren Co-Trainer für sich gewinnen. In seiner aktiven Laufbahn absolvierte er die fußballerische Ausbildung im NLZ, spielte dann sogar in der Regionalliga und sammelte später Erfahrungen als Trainer. Bereits von 2023 bis 2025 war er beim SV Wenzenbach als Co-Trainer und Interimstrainer tätig. In der vergangenen Saison gehörte Prinz dem Trainerteam des VfB Bach an. Künftig wird der 32-Jährige sowohl das Trainerteam auf dem Platz unterstützen, als auch als Teammanager wichtige organisatorische Aufgaben rund um die Mannschaft und Verein übernehmen.
Auch im medizinischen Bereich sieht man sich bestens aufgestellt: Mit Elisabeth Rödle kehrt eine vertraute Kraft als Physiotherapeutin zurück. Bereits von 2022 bis 2025 war sie in dieser Funktion für den Verein tätig. Darüber hinaus kann man weiterhin auf die Unterstützung von Daniela Gräber von der Praxis Physio Ballestrem sowie René Krobitzsch zählen, die auch in der neuen Saison als Physiotherapeuten dem Verein zur Verfügung stehen werden. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit und wünschen unserem gesamten Staff einen erfolgreichen Start in die Landesliga-Saison“, teil der SV Wenzenbach abschließend mit.