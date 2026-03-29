Wenzenbach knackt Bach – Thalmassing schlägt sich selbst

Sebastien Adams (weißes Trikot) köpfte in dieser Szene zur Regenstaufer Führung gegen Ramspau ein. – Foto: Dominik Adlhoch

Auch der VfB Bach kann den SV Wenzenbach nicht stoppen! Der Spitzenreiter der Bezirksliga Süd ging am Sonntag effizienter mit seinen Torchancen um als die Heimmannschaft, feierte am Donauufer einen letztlich verdienten 4:2-Erfolg. Nach zwei Auftaktniederlagen zurück in der Spur ist der FC Viehhausen. Das Zani-Aufgebot nahmen die Gastgeschenke des FC Thalmassing dankend an und feierte einen 2:0-Heimsieg. Über drei Derby-Punkte durften sich der TB/ASV Regenstauf und der SV Breitenbrunn freuen. Die „Blitzer“ rangen im Marktderby die SpVgg Ramspau mit 2:0 nieder, während Breitenbrunn auswärts beim Schlusslicht SV Töging über einen Standard den späten Lucky Punch zum 1:0 setzte.



Thorsten Seufert (Spielertrainer TB/ASV Regenstauf): „Wir haben gut begonnen und hatten bis zum 1:0 bereits zwei gute Chancen auf die Führung. Das 2:0 vor der Halbzeit hat uns natürlich in die Karten gespielt. In der zweiten Halbzeit war es ein typisches Derbyspiel, sehr zerfahren, wenig Spielfluss. Hier haben wir es versäumt, das dritte Tor zu machen, um den Deckel endgültig draufzumachen. Letztendlich ein verdienter Derbysieg. Die Mannschaft hat sich diesen Sieg mehr als verdient.“







Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Ein ausgeglichenes Spiel. Wenzenbach hat seine Chancen genutzt, die sie bekommen haben. Wir sind leider nur zwei Mal zurück ins Spiel gekommen, ein drittes Mal leider nicht mehr. Aufgrund der Chancenausbeute geht der Sieg für Wenzenbach so in Ordnung. Dennoch haben wir kein schlechtes Spiel gemacht.“





Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Aus meiner Sicht war es ein ansehnliches Spiel mit mehrere Torchancen. Aufgrund unseren Chancenübergewichts haben wir das Spiel verdient gewonnen. Wir freuen uns auf das Spiel nächste Woche gegen Kareth.“







Michael Ferstl (Trainer SV Breitenbrunn): „In der ersten Halbzeit waren wir wieder einmal zu passiv, hatten zwar die Spielkontrolle und sehr viel Ballbesitz, aber es fehlte das Tempo in unserem Spiel. In der zweiten Halbzeit konnten wir uns dann einige gute Chancen erarbeiten, aber dadurch, dass der Gegner das komplette Spiel kein Risiko einging und tief stand, musste mal wieder ein Standardtreffer die Erlösung bringen. Ein ganz wichtiger und auch verdienter Auswärtssieg!“













Armando Zani (Trainer FC Viehhausen): „Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte, aber auch darüber, dass wir zu Null gespielt haben nach neun Gegentoren in die ersten beiden Spielen. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften verunsichert sind und jeder darauf bedacht war, nicht den entscheidenden Fehler zu machen. Spielerisch konnte heute keiner glänzen, aber letztlich haben wir verdient gewonnen.“



Niko Wohlmann (Trainer FC Thalmassing): „Ein bitterer Spielverlauf für uns. Unnötiges Gegentor in der ersten Halbzeit nach einer Ecke. Wir hätten in der ersten Halbzeit mit drei guten Torchancen das 1:1 machen müssen. Die zweite Hälfte war ebenfalls ausgeglichen. Kurz nach der Halbzeit hätten wir erneut das 1:1 machen müssen. Stattdessen kassierten wir mit einen Eigentor das 0:2. Danach war die Luft raus und Viehhausen hatte ein paar Halbchancen. Über 90 Minuten gesehen waren beide Mannschaften auf Augenhöhe. Wir hätten uns heute mindestens einen Punkt verdient. Zudem gab es sehr viele fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen. Am Ende des Tages müssen wir uns an der eigenen Nase packen und nächste Woche punkten.“