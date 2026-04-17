Wenzenbach, Kareth und Regenstauf: Wer zeigt Nerven?

Vor lösbaren Aufgaben stehen die Titelanwärter aus Wenzenbach und Regenstauf. – Foto: Thomas Schneider

Welche Pointe hat der erbitterte Meisterschaft-Dreikampf in der Bezirksliga Süd noch auf Lager? Seit letztem Sonntag hält der SV Wenzenbach wieder alle Trümpfe in der Hand. Dem Tabellenführer dicht im Nacken sitzt das Verfolger-Duo TSV Kareth-Lappersdorf und TB/ASV Regenstauf. Wer behält kühlen Kopf und wer zeigt Nerven? Am 26. Spieltag sind zwei der drei Titelanwärter bereits am Samstag gefordert. Und zwar jeweils auswärts. Kareth muss nach Thalmassing. Zeitgleich geben die Blitzer ihre Visitenkarte in Breitenbrunn ab. Tags darauf genießt Wenzenbach Heimrecht gegen Schwarzenfeld. Im ähnlich spannenden Abstiegskampf kommt es zu einem Direktduell. Der BSC Regensburg und der FC Pielenhofen-Adlersberg kämpfen gegeneinander um wichtiges Punktegut. Arg unter Druck steht vor allem der FSV Prüfening. Den Regensburgern droht als Tabellenvorletzter der direkte Abstieg. Im Heimspiel gegen den TV Parsberg stecken die Bächer-Mannen in der Außenseiterrolle.

Samstag







Hinspiel: 1:5. Vor den letzten fünf Spieltagen hat es der TB/ASV Regenstauf (3., 57) nicht mehr in der eigenen Hand. Durch die 0:1-Heimniederlage gegen Wenzenbach sind die Blitzer auf den dritten Platz zurückgefallen. Angesichts mehrerer Tormöglichkeiten nach dem Seitenwechsel, wäre ein Punktgewinn im Top-Spiel definitiv möglich gewesen. So aber muss die Seufert-Elf nun auf Ausrutscher von Wenzenbach und Kareth hoffen. Selbst darf man natürlich auch nicht stolpern. Daher zählt beim SV Breitenbrunn (8., 32) nur ein Sieg. Im Vorbeigehen ist diese Aufgabe ganz sicher nicht zu lösen. Die Breitenbrunner performen nach der Winterpause sehr ordentlich. Ein Eindruck, der auch durch die jüngste Pleite in Kareth nicht geschmälert wird. Zudem kann die Mannschaft im heimischen Waldstadion viel Wucht entwickeln. Heißt: Die favorisierten Gäste müssen sich vorsehen.







Hinspiel: 0:5. Im Parallelspiel fightet auch der TSV Kareth (2., 59) um drei Punkte im Aufstiegskampf. Unter der Woche flogen die Lappersdorfer aus dem Kreispokal. Knapp mit 2:3 musste man sich Titel-Rivale Wenzenbach beugen. Positiv hervorzuheben waren Moral und Mentalität des Teams. Zurück im Ligaalltag, strebt der Tabellenzweite am Samstag einen Sieg an, um den Druck auf Wenzenbach am Sonntag zu erhöhen. Zu Gast beim FC Thalmassing (13., 25) sind Fehr, Bomber & Co. klarer Favorit. Allerdings holten die „Roosters“ vier Punkte aus den letzten zwei Spielen. Und müssen weiter punkten, um die Relegationszone zu verlassen. Demzufolge müssen sich die Karether auf ein hartes Stück Arbeit einstellen.











Sonntag





So., 19.04.2026, 13:15 Uhr FSV Prüfening Prüfening TV Parsberg TV Parsberg 13:15 PUSH



Hinspiel: 3:3. Sechs Tore, mehrere Führungswechsel und mit Prüfenings Lukas Kulla einen Dreifach-Torschützen: Das Hinspiel zwischen dem TV Parsberg (4., 47) und dem FSV Prüfening (15., 19) glich einem wilden Ritt. Wird es diesmal ähnlich spektakulär? Was feststeht: Der Druck liegt eindeutig auf Seiten der Hausherren. Sie stehen extrem unter Zugzwang. Der Zug zum direkten Klassenerhalt ist wohl abgefahren. Jetzt geht es darum, sich irgendwie in die Relegation zu retten. Der schlechtere der beiden Bezirksliga-15. steigt bekanntlich direkt ab. Dagegen können die zuletzt zweimal mit 1:0 siegreichen Parsberger dieser Auswärtspartie und generell dem Saisonendspurt relativ gelassen entgegenblicken.





So., 19.04.2026, 15:15 Uhr SV Töging SV Töging SpVgg Hainsacker Hainsacker 15:15 PUSH



Hinspiel: 0:2. Immerhin die Moral stimmt: Trotz zwischenzeitlichen Rückstands erkämpfte sich der Tabellen-Nachzügler SV Töging (16., 11) zuletzt beim 3:3 gegen Viehhausen zumindest einen Punkt. Dieser hilft der Truppe von Trainer Christoph Karch aber natürlich kaum weiter. Um den Vorletzten Prüfening noch abzufangen, müssen Siege her. Die Altmühltäler haben eigentlich nichts mehr zu verlieren und können frei von Druck aufspielen. Als Nächstes schlägt die SpVgg Hainsacker (10., 29) im Dietfurter Vorort auf. Der Bezirksliga-Dino ist zwar seit vier Partien ungeschlagen (1/3/0). Trotzdem konnte er sich weiterhin nicht entscheidend von der Abstiegszone absetzen. Deswegen soll beim Tabellenletzten unbedingt ein Dreier her.





So., 19.04.2026, 15:15 Uhr FC Viehhausen Viehhausen VfB Bach VfB Bach 15:15 PUSH



Hinspiel: 1:1. Licht und Schatten offenbarte der FC Viehhausen (6., 40) bislang in der Frühjahrsrunde. Die Leistungen waren ziemlich schwankend. Vor Wochenfrist zeigten Armando Zanis Schützlinge wieder eine schwächere Darbietung, kamen in Töging zu einem glücklichen Unentschieden. Meckern auf relativ hohem Niveau, hat der FCV doch den Klassenerhalt schon in der Tasche und jetzt auch die 40-Punkte-Marke geknackt. Heimrecht genießt der FCV am Sonntag gegen den VfB Bach (7., 33). Beide Teams trennt nur ein Tabellenplatz, aber sieben Punkte. Nach drei Spielen ohne Sieg würden die Gäste gern wieder in die Erfolgsspur einbiegen.





So., 19.04.2026, 15:15 Uhr SpVgg Ramspau Ramspau SV Schwarzhofen Schwarzhofen 15:15 PUSH



Hinspiel: 0:4. Der Last-Minute-Sieg des SV Schwarzhofen (5., 46) gegen den BSC Regensburg war nicht unverdient, aber sehr schwer erkämpft. „Wiederum muss ich der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, hat sie jetzt doch schon wiederholt in den letzten Spielminuten nochmal die 'Kohlen aus dem Feuer' hat und damit einige Punkte auf die Habenseite verbucht“, sagt Schwarzhofens Coach Adi Götz. Auswärts bei der SpVgg Ramspau (14., 25) seien die Voraussetzungen ähnlich. „Entsprechend intensiv und anstrengend wird das Match. Ich erwarte eine defensiv eingestellte gegnerische Mannschaft, welche um jeden Meter kämpfen wird“, meint Götz, der sicher auf Co-Spielertrainer Manuel Zäch verzichten muss. Während der SVS als Rangfünfter keinerlei Sorgen hat, stehen die Gastgeber im harten Abstiegskampf arg unter Zugzwang.







Hinspiel: 2:2. Immer wieder bekommt der BSC (12., 27) nach den Spielen Lob von den gegnerischen Trainern für seine gefällige Spielweise ausgesprochen. Kaufen kann er sich davon natürlich nichts. Das Problem: Die spielerische Qualität schlägt sich derzeit nicht in den Ergebnissen nieder. Aus den vergangenen fünf Matches erbeutete das Klica-/Verschl-Aufgebot nur zwei Zähler. Bitter war die Last-Minute-Niederlage letzte Woche in Schwarzhofen. Jetzt wollen die Regensburger das Pendel endlich wieder auf ihre Seite ziehen. Gegen den direkten Konkurrenten FC Pielenhofen-Adlersberg (9., 29) wird deshalb ein Heimsieg angestrebt. Diesen Plan will wiederum die Gastmannschaft unbedingt durchkreuzen. Ein Punkt ist das Mindestziel des FCP, um den BSC nicht an sich vorbeiziehen zu lassen.







Hinspiel: 1:4. Diese Niederlage dürfte der SV Wenzenbach (1., 60) noch schmerzhaft im Kopf haben: Völlig überraschend bezog der Ligaprimus im Hinspiel in Schwarzenfeld eine deftige 1:4-Niederlage. Dementsprechend hat die Brandl-Truppe eine Rechnung offen, wenn der 1. FC (11., 28) am Sonntag am Jahnweg vorbeischaut. So oder so zählt für die Platzherren im Titel-Dreikampf nur ein Sieg. Der jüngste 1:0-Triumph über Regenstauf hat vielleicht nochmal Kräfte freigesetzt für den Saisonendspurt. Doch auch Schwarzenfeld kann jeden Punkt gut gebrauchen. Mit zwei Siegen und zwei Remis machte das Meßmann-Team zuletzt ordentlich was fürs Punktekonto. Klar ist man gegen den Tabellenführer nur Außenseiter. Dennoch möchten die Schwarz-Weißen mutig auftreten – um womöglich wie in der Hinrunde für eine Überraschung zu sorgen.