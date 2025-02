Wenzenbach holt 5 Talente für die neue Saison

Wie berichtet wird Florian Pegoretti vom Ligakonkurrenten FC Thalmassing an den Jahnweg wechseln. Der 26-Jährige hat bereits Landesliga-Luft geschnuppert, soll in Brandls Team eine tragende Rolle einnehmen. Er folgt seinem älteren Bruder Andreas Pegoretti, welcher schon im Winter aus der Landesliga Mitte vom ASV Burglengenfeld nach Wenzenbach kam.



Außerdem konnte der SV fünf Youngsters für sich gewinnen. Aus der A-Jugend des TSV Nittenau kehrt Maximilian Meindl zu seinem Heimatverein zurück. Und von der Landesliga-U19 des TSV Kareth-Lappersdorf kommt ein Spielerquartett: Kevin José Lopes, Erti Berisha, Tobias Blüml und Ajdin Vrevic. „Alle vier sind sehr talentiert, haben viel Potential und einen einwandfreien Charakter. Sie wollen den nächsten Schritt machen und brennen für den Fußball. Dass wir dreimal pro Woche trainieren, kam ihrem Ehrgeiz entgegen. Max ist ein echter Wenzenbacher und passt ideal in unser Anforderungsprofil: ortsansässig und talentiert. Auch er wird seine Chance in der ersten Mannschaft bekommen und wir werden ihm alle Zeit geben, sich sportlich zu entwickeln“, skizziert Matthias Beier aus der sportlichen Leitung die jungen Sommerneuzugänge. Auch Coach Günter Brandl freut sich auf junges Blut: „Wir sind froh, dass wir fünf so talentierte Spieler für uns gewinnen konnten. Mit den Spielern aus unserem jetzigen Team sollen sie das Gesicht der Zukunft bilden.“ Brandl ergänzt: „Wir sehen der Zukunft erwartungsfroh entgegen.“



Aufgrund des ein oder anderen verletzten Spielers (u.a. Holzreiter, Sattler und M. Berger) werden für die Restsaison Akteure aus der zweiten Mannschaft hochgezogen. Des Weiteren stehen den drei Herrenmannschaften künftig Simon Pappler, Maximilian Pielmeier und Patrick Seidl aus der eigenen A-Jugend zur Verfügung. Zur neuen Saison gesellen sich Max-Georg Fischer, Lukas Ernst und Maximilian Kürzinger dazu. Ebenfalls ab sofort einsetzbar sind Moritz Fuchs (zuvor U19 der JFG 3 Schlösser-Eck) und der in Wenzenbach wohnende Blend Gashi (FC Kosova). Derzeit ist die sportliche Führung noch auf der Suche nach einem spielenden Co-Trainer für die kommende Spielzeit.



Der Restrückrunde in der Bezirksliga Süd können die Wenzenbacher gelassen entgegenblicken, denn als Tabellenvierter haben sie keinerlei Abstiegssorgen. Um die bisher beste Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte zu überbieten – was das Ziel ist – müssen noch 13 Punkte eingespielt werden. Dies sollte bei zehn ausstehenden Matches möglich sein. Zudem steht das Team um Kapitän Ben Berger im Finale des Kreispokals. Dort wartet am 1. Mai der FC Thalmassing.