Wenzenbach hat Rechnung offen – Donaustauf sieht Kreisliga-Duell

Wie schon vor eineinhalb Wochen in der Bezirksliga, dürften sich Kareth und Wenzenbach im Kreispokal erneut einen heißen Fight liefern. – Foto: Walter Keller

Der Regensburger Kreispokal geht in die ganz heiße Phase! Am morgigen Mittwochabend werden die beiden Finalisten ermittelt, die im Endspiel (30. April in Thalmassing) um den Pokalsieg ringen. Auf dem Papier ist in beiden Halbfinals kein Favorit aufzumachen. Hier stehen sich zwei Spitzenteams aus der Bezirksliga Süd – Kareth-Lappersdorf und Wenzenbach – gegenüber, dort mit Donaustauf und Beratzhausen zwei in den Abstiegskampf der Kreisliga verwickelte Mannschaften. Spielbeginn ist jeweils um 18.30 Uhr.



Matthias Heigl (Co-Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Das Pokalhalbfinale hat für uns einen hohen Stellenwert, gerade weil wir mit dem SV Wenzenbach auf einen sehr starken Gegner treffen. Solche Spiele sind immer etwas Besonderes, und wir wollen die Gelegenheit nutzen, uns auf hohem Niveau zu messen. Trotz der intensiven Phase in der Liga gehen wir die Partie voll fokussiert an und wollen unbedingt den nächsten Schritt machen. Der Kreispokal ist für uns eine gute Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln und als Team wichtige Erfahrungen zu sammeln.“



Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): „Grundsätzlich wollen wir jedes Pflichtspiel gewonnen. Letztes Jahr haben wir im Pokal das Finale gegen Thalmassing relativ unglücklich verloren. Daher haben wir uns vorgenommen, dass wir ihn heuer holen. Mit Kareth haben wir natürlich eine Rechnung offen, nach der Liganiederlage vor eineinhalb Wochen. Dementsprechend sind wir hochmotiviert, dass wir ins Finale einziehen. Wir werden alles in die Waagschale werfen.“





Morgen, 18:30 Uhr SV Donaustauf Donaustauf TSV Beratzhausen Beratzhausen 18:30 PUSH



Thomas Semmelmann (Trainer SV Donaustauf): „Wir sind bis ins Halbfinale gekommen und wollen jetzt natürlich auch weiterkommen. Sollte es anders kommen, bin ich aber nicht böse, weil ich mehr Wert auf die Liga lege. Da 'brennt' es momentan bei uns. Wir sind nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz weg. Wir haben in der Liga noch vier wichtige Spiele vor der Brust. Das ist auf jeden Fall Priorität Nummer eins. Am Mittwoch dürfen sich auch Spieler beweisen, die sonst weniger Einsatzzeit haben. Dafür ist diese Partie natürlich nicht schlecht.“



Nico Ernstberger (Trainer TSV Beratzhausen): „Durch die Tabellensituation liegt aktuell der klare Fokus auf dem Ligaverbleib. Daher ist das Ziel, möglichst ohne Verletzungen aus dem Spiel zu gehen. Das Spiel wurde von Donaustaufer Seite leider nicht verlegt, so dass viele Stammkräfte berufsbedingt fehlen. Wir spielen mit einer B-Elf, es fehlt die Stamm-Innenverteidigung und weitere wichtige Spieler. Trotzdem herrscht Vorfreude auf ein Pokalhalbfinale, das man nicht jedes Jahr spielen darf.“