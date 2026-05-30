Wenzenbach feiert erstmaligen Aufstieg in die Landesliga

Der SV Wenzenbach ist im Freudentaumel! – Foto: Florian Würthele

Es ist vollbracht: Der SV Wenzenbach steigt zum ersten Mal in seiner 77-jährigen Geschichte in die Landesliga auf. Der 30. Mai 2026 geht in die Annalen des Dorfklubs ein. Nach dem 2:0-Hinspielsieg gegen den SV Etzenricht hatte das Team des Interims-Trainertrios Holzreiter/Pegoretti/Pyka alle Trümpfe in der Hand. Und ließ auch im Relegations-Rückspiel nicht mehr wirklich was anbrennen. Mit 3:0 (2:0) gewannen die Regensburger Vorstädter am Samstag auswärts. Anschließend verwandelten sie den Etzenrichter Sportplatz in eine Partyzone. Dagegen muss der SVE muss nach nur einem Jahr den Gang zurück in die Bezirksliga antreten.



„Wir haben uns wie beim Hinspiel auf ein hartes Spiel eingestellt. Um die Comeback-Qualitäten von Etzenricht wussten wir Bescheid. Es war von Anfang an ein intensives Spiel. Wir haben es gut wegverteidigt und binnen kürzester Zeit zwei Tore geschossen. Das war der entscheidende Punkt heute“, analysierte Maik Holzreiter das Spiel kurz nach dem Abpfiff. Wenzenbachs Interimscoach zeigte sich „sehr erleichtert“ und ist „absolut stolz auf die Jungs“. Denn: „Sie haben eine grandiose Saison gespielt. Jeder ist froh, dass diese lange Saison endlich zu Ende ist. Und wir sie mit einem solchen Erfolg beenden konnten.“ Wie wird heute gefeiert? Ist der Malle-Flug schon gebucht? „Teils teils“, lachte Holzreiter, „Heute Nacht wird relativ kurz.“



Auf Seiten des SV Etzenricht herrschte – klar – nach dem Abpfiff dicke Enttäuschung. Vereinslegende Martin Pasieka konnte sich nicht mit dem Landesliga-Erhalt vom SVE verabschieden. Bei seiner Auswechslung wurde es emotional. Beide Mannschaften standen Spalier. Nach einem Jahr geht es wieder runter in die Bezirksliga. Etzenrichts Spielertrainer Andy Wendl fand gleich nach dem Spiel auch schon wieder pragmatische Worte, konnte diesen Abstieg gut einordnen: „Die Situation war vor der Saison klar, dass es schwierig werden würde und wir gegen den Abstieg spielen würden.“ Freilich sei erstmal Enttäuschung da. Doch Wendl sieht auch das große Ganze: „Allein wenn man es heute sieht: Die Zuschauer feiern uns trotz des Abstiegs. Es gibt etwas Größeres als die Klassenzugehörigkeit im Amateurfußball. Der Zusammenhalt zeichnet uns aus. Deshalb macht es mich unheimlich stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein“, fand Wendl bewegende Worte. Er fuhr fort: „Die Mannschaft hat die ganze Saison über zusammengestanden und gekämpft. Das nehmen wir mit.“ Im Spiel selbst sei sein Team „gut und frisch“ reingekommen, hätten in Führung gehen können. „Stattdessen haben wir das Gegentor bekommen. Dies war - wie schon im Hinspiel- der Unterschied gegenüber Wenzenbach.“





Mehr zum Spielverlauf in Kürze....