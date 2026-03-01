Wenzenbach erneut im Torrausch – Chambtal und Töging siegen knapp

Nico Sturm steuerte einen Doppelpack zum 8:1-Testspielsieg des SV Wenzenbach bei. – Foto: Walter Keller

32 Tore in fünf Spielen: Landesliga-Anwärter SV Wenzenbach präsentiert sich in der diesjährigen Wintervorbereitung bisher äußerst torhungrig. Am Sonntagnachmittag lieferte das Team von Coach Günter Brandl die nächste Torshow ab. 8:1 wurde die Landesliga-U19 des TSV Kareth-Lappersdorf abgefertigt. Die Offensivleute Alex Freitag, Stephan Sturm steuerten jeweils einen Doppelpack zu diesem Kantersieg bei.



Ansonsten waren an diesem Testspiel-Sonntag noch einige weitere Bezirksligisten aus der Oberpfalz im Einsatz. Wenig zu melden hatte der 1.FC Schlicht, der zu Gast bei der Zweitvertretung des TSV Neudrossenfeld mit 0:3 verlor. Moral bewies der SV Töging. Die Altmühltäler münzten gegen den Kreisligisten SG Oberndorf/Matting einen knappen Halbzeitrückstand in einen 2:1-Sieg um. Doch nicht im Einsatz waren die beiden Nord-Bezirksligisten SV Inter Bergsteig Amberg und DJK Arschwang. Deren Tests wurden abgesagt. Die Spielverläufe der überregionalen Freundschaftsspiele im Überblick.