Wenzenbach erneut im Torrausch – Chambtal und Töging siegen knapp

32 Tore in fünf Spielen: Landesliga-Anwärter SV Wenzenbach präsentiert sich in der diesjährigen Wintervorbereitung bisher äußerst torhungrig. Am Sonntagnachmittag lieferte das Team von Coach Günter Brandl die nächste Torshow ab. 8:1 wurde die Landesliga-U19 des TSV Kareth-Lappersdorf abgefertigt. Die Offensivleute Alex Freitag, Stephan Sturm steuerten jeweils einen Doppelpack zu diesem Kantersieg bei.
Ansonsten waren an diesem Testspiel-Sonntag noch einige weitere Bezirksligisten aus der Oberpfalz im Einsatz. Wenig zu melden hatte der 1.FC Schlicht, der zu Gast bei der Zweitvertretung des TSV Neudrossenfeld mit 0:3 verlor. Moral bewies der SV Töging. Die Altmühltäler münzten gegen den Kreisligisten SG Oberndorf/Matting einen knappen Halbzeitrückstand in einen 2:1-Sieg um. Doch nicht im Einsatz waren die beiden Nord-Bezirksligisten SV Inter Bergsteig Amberg und DJK Arschwang. Deren Tests wurden abgesagt. Die Spielverläufe der überregionalen Freundschaftsspiele im Überblick.
SV Wenzenbach – TSV Kareth-Lappersdorf U19 8:1 (4:1) / Tore: 1:0 Meindl (6.), 2:0 A. Freitag (12./Elfmeter), 3:0 und 4:0 S. Sturm (27., 40.), 4:1 Hoffmann (45.), 5:1 N. Sturm (50.), 6:1 A. Freitag (64./Elfmeter), 7:1 N. Sturm (74.), 8:1 Berger (80.)
TSV Neudrossenfeld II – 1. FC Schlicht 3:0 (1:0) / Tore: 1:0 und 2:0 Martin (33., 51.), 3:0 Lange (55.)
SG Oberndorf/Matting – SV Töging 1:2 (1:0) / Tore: 1:0 Auchter (17.), 1:1 und 1:2 Lindl (58., 65.)
SG Schloßberg – SG Chambtal 0:1 (0:1) / Tor: 0:1 Kolbeck (34.)
17 Uhr: SG Zandt/Vilzing II – FC Raindorf
19 Uhr: TSV Tännesberg – SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (in Weiden), TB/ASV Regenstauf – FSV Steinsberg (in Wenzenbach)
Abgesagt: SV Inter Bergsteig Amberg – SpVgg Willmering-Waffenbrunn, TSV Abensberg – DJK Arnschwang
Die Testspiele im Kreisbereich sind über den Reiter „Spiele“ mit Auswahl des entsprechenden Tages zu finden.