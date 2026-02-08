Wenzenbach düpiert Roding – Fortuna-Chancenwucher bei 6:0

Amir Hedider (in Schwarz) und Fortuna Regensburg hatten beim 6:0-Erfolg über Bogen Chancen für zwei Spiele. – Foto: Florian Würthele

Auch am Sonntag standen wieder interessante Testpaarungen auf dem Programm. Voll auf ihre Kosten kamen die Zuschauer am Wenzenbacher Kunstrasenplatz. Dort setzte der hiesige Bezirksliga-Spitzenreiter ein echtes Ausrufezeichen. Satt mit 7:3 gewannen Günter Brandls Mannen den Vergleich mit Landesligist TB 03 Roding. Das alles überragende Wenzenbacher Sturmtalent Nico Sturm steuerte fünf Tore bei. Im vierten Anlauf hat es für Fortuna Regensburg mit dem ersten Sieg in dieser Vorbereitung geklappt. Beim 6:0-Kantersieg gegen den TSV Bogen hätte es der spielfreudige Bayernligist gut und gerne auch zweistellig machen können. Erfolgreich waren außerdem unter anderem der FC Tegernheim, der TSV Bad Abbach und der FC Amberg. Alle Spielverläufe der überregionalen Testspiele vom Sonntag im Überblick.