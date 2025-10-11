Wenzenbach »brutal effektiv« – Torwarttor bei Schwarzenfeld-Sieg

Der SV Wenzenbach schließt die Hinrunde der Bezirksliga Süd als Tabellenführer ab. Die Brandl-Mannen bekleckerten sich am Samstag nicht mit Ruhm, landeten beim BSC Regensburg dennoch einen glatten 4:0-Auswärtssieg. Jubeln durfte zudem der 1. FC Schwarzenfeld. In einer furiosen Crunchtime traf Tögings Torhüter Manuel Zaigler zum späten 2:2-Ausgleich, ehe die Heimelf in der 93. Minute mit dem vielumjubelten 3:2-Siegtreffer antwortete.



Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Wir haben gegen eine brutal effektiv Mannschaft gespielt, die auch aus halben Chancen Tore erzielt hat. Das Ergebnis fällt trotzdem zu hoch aus. Wir waren bis bis zur 75. Minute in meinen Augen die bessere Mannschaft. Respekt an meine Mannschaft.“



Matthias Beier (Sportlicher Leiter SV Wenzenbach): „In den ersten paar Minuten waren wir griffig, sind gut ins Spiel gekommen und erzielten das 1:0. In der Folge haben wir uns ein wenig dem Spiel angepasst. Es war dann ein Spiel mit wenigen guten Szenen. Im Endeffekt war es von und eine durchschnittliche Leistung, die aber gereicht hat. Hintenraus haben wir schön herausgespielte Tore nachgelegt. Wir sind zufrieden mit dem Auswärtssieg und freuen uns auch darüber, dass Nico Sturm sein Comeback gegeben hat.“









Mehr zum Spiel in Kürze...