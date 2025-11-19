Wensing und Vennekate bleiben das Dirigenten-Duo
Wie der FC Schüttorf 09 auf seinen sozialen Seiten mitteilt, hat der Landesligist ein deutliches Zeichen für Kontinuität und Ruhe im Verein gesetzt: Cheftrainer Patrick Wensing und Co-Trainer Dennis Vennekate verlängern ihre Verträge vorzeitig und bleiben mindestens bis 2027 an Bord.
Der 35-jährige Wensing kam erst im Sommer nach acht Jahren bei seinem Heimatklub Vorwärts Wettringen zum FC09. In Schüttorf startete er sofort durch: sportlich stabil, menschlich bestens integriert, genau diese Mischung überzeugte die sportliche Leitung um Patrick Thole und Jörg Rencke. Beide zeigen sich begeistert von der frühen Entscheidung ihres Trainers:
„Patrick hat uns durch seine akribische, hochmotivierte Arbeit und sein Gespür für die Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers sofort überzeugt. Wir sind sehr froh, dass er den Weg mit unserer Mannschaft weitergehen will.“
Auch beim Co-Trainerposten setzt der Klub auf Beständigkeit: Dennis Vennekate, 32, bleibt ebenfalls langfristig im Amt. Der ehemalige Coach des Nachbarn SV SuSa hatte schon früh im Sommer als starker Griff gegolten und bestätigte diesen Eindruck mit seiner ruhigen, strukturierten Art und einem klaren sportlichen Konzept. „Wir freuen uns riesig, dass auch Dennis weitermacht“, heißt es aus der sportlichen Führung.
Für den FC Schüttorf 09 ist die doppelte Vertragsverlängerung mehr als nur ein Signal, sie ist die Grundlage für die Planung der kommenden Saison. Kontinuität auf der Trainerbank, bevor die heiße Phase der Kadergespräche beginnt.
Starkes Bekenntnis, starkes Zeichen und die 09er haben früh Klarheit auf den wichtigsten Positionen. Weitere News will der Verein zeitnah nachliefern.
______________________
Komplette Trainerstäbe im Seniorenfußball des SVA verlängern ihre Verträge
Nachdem kürzlich die Vertragsverlängerungen der Trainer bei der Ersten und Zweiten verkündet wurden, können nur weitere Vertragsverlängerungen manifestiert werden, denn auch die Trainer der Dritten und Vierten bleiben ihren Teams eine weitere Saison erhalten.
Matthis Küthe und Marcel Faller übernahmen zu Saisonbeginn die Dritte und belegen als Aufsteiger aktuell einen hervorragenden dritten Platz in der 1. Kreisklasse Süd; die Jungs spielen einen guten Ball, sie zeichnet eine hohe Kameradschaft aus.
Den Spielern der Vierten stehen Nils Berger und Marius Rautland auch in der Saison 26/27 als Trainer zur Verfügung. Aktuell belegt das Team einen guten vierten Platz in der 3. Kreisklasse. Eine Truppe. die auf und neben dem Platz zusammenhält.
Geschäftsführer Kalle Schubring zeigt sich sehr zufrieden: "Wie schon erwähnt, bin ich mit der Arbeit der Trainer bei der Ersten und Zweiten sehr zufrieden, keinen Deut weniger aber auch mit den Trainern der Dritten und Vierten. Umso mehr freut es mich, dass wir bereits Mitte November kompletten Vollzug bei all unseren vier Seniorenmannschaften verkünden können. Jeder weiß, wer auch im nächsten Jahr wo Trainer ist, alle können planen und in Ruhe weiterarbeiten. So soll es sein, top!"
Auch die Torwarttrainer Hans-Jürgen Hoormann und Frank Fockers stehen im nächsten Jahr zur Verfügung und werden weiterhin ein qualitativ ansprechendes Training für die Keeper der Seniorenmannschaften und A-Jugend durchführen.
(Pressemitteilung SV Alemannia Salzbergen)
_________________________
SV Olympia Laxten vermeldet Vertragsverlängerungen mit Phil Uphus und Tim Zilke
Der SV Olympia Laxten treibt die Kaderplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat zwei wichtige Personalentscheidungen bekanntgegeben. Sowohl Phil Uphus als auch Tim Zilke werden dem Verein weiterhin erhalten bleiben.
Phil Uphus wird auch in der kommenden Spielzeit für Olympia auflaufen. Der Spieler hat sich in den vergangenen Jahren sportlich kontinuierlich weiterentwickelt und gilt innerhalb der Mannschaft als verlässliche Größe. Neben seinen Leistungen auf dem Platz schätzt der Verein besonders seine ruhige und teamorientierte Art, die ihn zu einem wichtigen Bestandteil des Teams macht.
Auch die Verlängerung mit Tim Zilke steht fest. Zilke trägt bereits seit seiner Jugend das Trikot des SV Olympia Laxten und hat zu Beginn der aktuellen Saison erfolgreich die Rolle in der Innenverteidigung übernommen. Nach einer Verletzung im Pokalspiel gegen Freren fiel er länger aus, hat mittlerweile jedoch das Einzeltraining wieder aufgenommen und befindet sich auf einem guten Weg zurück ins Mannschaftstraining.
Mit den beiden Verlängerungen setzt der Verein ein weiteres Zeichen für Kontinuität und Stabilität im Kader.
_____________________
Salzbergen setzt auf Kontinuität: Meiners und Wilmer verlängern ihre Engagements
Beim SV Alemannia Salzbergen sind die Weichen für die kommende Saison gestellt: Cheftrainer Andre Meiners wird die erste Fußballseniorenmannschaft auch im dritten Jahr in Serie betreuen. Ebenso verlängert Martin Wilmer sein Engagement bei der Zweiten Mannschaft der Alemannia. Das gab der Verein über seine sozialen Kanäle bekannt.
Die Erste des SVA beendete die Vorsaison auf einem beachtlichen neunten Tabellenplatz in der Bezirksliga und rangiert aktuell auf Rang zwölf. Trotz anhaltender personeller Schwierigkeiten und einem erheblichen Verletzungspech zeigt sich die sportliche Führung zufrieden mit der Entwicklung unter Meiners sowie dessen Co-Trainern Patrick Bruns und Carsten Jansen.
„Mit unseren Möglichkeiten sind wir in der Bezirksliga selten ohne Herausforderungen unterwegs – das ist uns bewusst“, erklärte Sportleiter Thomas Schulten. „Verletzungen und Engpässe gehören bei uns leider fast traditionell dazu, haben aber keinen Einfluss auf die engagierte und verlässliche Arbeit des Trainerteams.“ Die schnelle Zusage sei daher ein wichtiges Signal für die weitere Planung.
Schulten betont zudem, dass der Verein trotz möglicher personeller Veränderungen im Sommer auf Stabilität auf der Trainerbank setzt: „Ein kleiner Umbruch im Kader ist denkbar, aber an der Seitenlinie bleibt alles unverändert. Wir wollen den begonnenen Weg mit voller Überzeugung weitergehen.“
Auch Meiners selbst zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung: „Wir freuen uns über die frühzeitige Planungssicherheit. Das Umfeld in Salzbergen ist ruhig, verlässlich und die Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung sowie der Mannschaft macht großen Spaß.“ Für die kommende Saison stellt sich das Trainerteam auf personelle Veränderungen ein, ist aber überzeugt, erneut einen jungen und konkurrenzfähigen Kader formen zu können. „Der Fokus liegt aktuell jedoch voll auf der laufenden Spielzeit. In der Winterpause werden wir dann konkret in die Planung einsteigen.“
Mit der Verlängerung der beiden Trainer setzt der SVA ein deutliches Zeichen für Kontinuität, ein Ansatz, der in unruhigen Bezirksligazeiten ein wertvolles Pfund sein könnte.