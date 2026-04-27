Wenn zwei Mannschaften sich als Verlierer fühlen

Ernes Tiganj richtet den Blick derweil bereits auf das kommende Sechs-Punkte-Spiel gegen Alemannia Pfalzdorf. Am nächsten Samstag könnte es dort zu einer kleinen Vorentscheidung im Abstiegskampf kommen. „Wir haben gegen Veen und Kevelaer gepunktet und Weeze geschlagen. Das spricht dafür, dass die Moral zum Saisonendspurt noch da ist. Mit uns ist zu rechnen. Aber wenn du nicht absteigen willst, musst du das Spiel nächste Woche in Pfalzdorf gewinnen“, sagte der Viktoria-Coach.

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