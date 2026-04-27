Wenn zwei Mannschaften sich als Verlierer fühlen

Wirklich geholfen hat das Ergebnis keiner Mannschaft. Im Freitagabendspiel der Bezirksliga trennten sich Viktoria Goch II und der Kevelaerer SV 1:1 (0:1). Für die Gocher Reserve hatte das Remis gegen den Tabellenvierten, der noch Außenseiterchancen auf Rang zwei und damit die Aufstiegsrelegation besitzt, auf den ersten Blick zwar einen gewissen Wert – im Abstiegskampf bringt der Punkt jedoch kaum Entlastung.
Viktoria-Coach Ernes Tiganj konnte dem Ergebnis angesichts der Tabellenlage daher nicht viel abgewinnen. Die Gocher Reserve steht mit nun 29 Zählern weiterhin auf dem vorletzten Platz. „Früher in der Saison unterschreibe ich ein Remis gegen einen Tabellenvierten wahrscheinlich sofort. Jetzt war es gefühlt zu wenig. Ob uns ein Punkt hilft oder nicht, werden wir erst am Ende sehen“, sagte der Gocher Trainer.
Der Kevelaerer SV, dessen Chancen auf den Aufstieg wohl nur noch theoretischer Natur sind, meldete sich in Goch nach der 1:2-Niederlage gegen den TSV Weeze mit einer starken ersten Hälfte zurück. Der Lohn folgte in der 36. Minute, als Gian-Luca Dittrich die Gäste in Führung brachte. Nach einem Eckball behielt er im Strafraum die Übersicht und traf aus dem Getümmel zum 1:0.
In Durchgang zwei kamen die Gastgeber mit zunehmender Spieldauer immer besser ins Spiel – und belohnten sich spät mit dem verdienten Ausgleich. Einen Schuss von Marius Alt, der gemeinsam mit Ahmed Miri aus der ersten Gocher Mannschaft abgestellt worden war, konnte KSV-Keeper Ben-Luca Ingenfeld nur zur Seite abwehren. Dort war der eingewechselte Marvin Gisberts zur Stelle und traf zum 1:1 (80.).
Beide Teams hätten durchaus noch ein zweites Mal treffen können. Doch die eingewechselten Ben Jansen (Kevelaer) und Marvin Kürbs (Goch) scheiterten jeweils am Aluminium. Auch Robert Nafin (Goch) und Colin Linßen (KSV) ließen nach der Pause gute Gelegenheiten ungenutzt. So blieb es am Ende bei einer leistungsgerechten Punkteteilung.
„Wenn ich überlege, wie wir gegen den TSV Weeze gespielt haben, war das eine deutliche Leistungssteigerung. Zwar immer noch nicht so gut, wie wir können, aber deutlich besser. Es wäre durchaus mehr drin gewesen, aber am Ende bin ich mit dem Punkt zufrieden. Goch hat zum Schluss gedrückt“, sagte KSV-Trainer Patrick Znak.
Ernes Tiganj richtet den Blick derweil bereits auf das kommende Sechs-Punkte-Spiel gegen Alemannia Pfalzdorf. Am nächsten Samstag könnte es dort zu einer kleinen Vorentscheidung im Abstiegskampf kommen. „Wir haben gegen Veen und Kevelaer gepunktet und Weeze geschlagen. Das spricht dafür, dass die Moral zum Saisonendspurt noch da ist. Mit uns ist zu rechnen. Aber wenn du nicht absteigen willst, musst du das Spiel nächste Woche in Pfalzdorf gewinnen“, sagte der Viktoria-Coach.
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