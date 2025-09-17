Wenn zwei Herzen in einer Brust schlagen

Wenn am Samstag um 16 Uhr der Tabellen-14. SV Bliesmengen-Bolchen den auf Rang drei platzierten FSV Jägersburg empfängt, steht ein Spieler ganz besonders im Blickpunkt des Geschehens: Bliesmengen-Bolchens Schlussmann Miro Vogel - vielen Fußballinteressierten noch besser bekannt unter seinem Namen, den er vor seiner Hochzeit trug: Mirko Gerlinger. Daher rührt auch sein Rufname "Gerle". Wer ihn etwas näher kennt, wird den Keeper niemals mit "Mirko" ansprechen - es ist und bleibt der "Gerle".

Der 30-Jährige wohnt in Ormesheim und war vor der letzten Runde vom FSV Jägersburg zum SV Bliesmengen-Bolchen gewechselt. Seinerzeit war seine neue Mannschaft gerade aus der Saarland- in die Verbandsliga Nord/Ost abgestiegen - so dass es in seiner ersten Runde im Mandelbachtal auch nicht zum Wiesersehen mit seinem Ex-Verein kam. Zu den Nordhomburgern war "Gerle" im Sommer 2017 vom TSC Zweibrücken aus gewechselt. "Damals hatte sich Philip Luck einen Achillessehenriss zugezogen und es wurde kurzfristig ein neuer Torhüter gesucht. Dass es für beide Seiten dann in der Ober- und Saarlandliga so tolle sieben Jahre werden sollten, war damals noch nicht abzusehen. Der FSV Jägersburg ist ein toller Verein, bei dem ich mich stets sehr wohl gefühlt hatte. Und ich habe auch immer noch einen guten Kontakt dahin - besonders zu meinem ehemaligen Innenverteidiger Jule Fricker, der dort nun Spielertrainer der wieder neu ins Leben gerufenen zweiten Mannschaft ist. Wenn es meine Zeit zulässt und es keine Überschneidungen mit den Spielen vom SV Bliesmengen-Bolchen gibt, bin ich auch regelmäßig bei den Jägersburger Heimspielen zu Gast", betont Vogel.

Doch so gut es ihm in Jägersburg gefallen hat, so fühlt er sich auch beim SV Bliesmengen-Bolchen "pudelwohl". Dort werde eine Dorfgemeinschaft vorbildlich gelebt - und man sitze nach jedem Training und Spiel noch lange zusammen. "Wir sind hier ein extrem eingeschworener Haufen. Und unser Ziel lautet stets, es gerade bei unseren Heimspielen jedem Gegner so schwer wie möglich zu machen, uns zu bezwingen. Wir werden von vielen Anhängern lautstark angefeuert. Für uns gilt es, ein ekliger Gegner zu sein, der auch immer wieder einmal als klare Favoriten angereiste Gegner zu Fall bringen kann. Auch den Jägersburgern wollen wir einen heißen Tanz liefern", meint der Schlussmann und fügt an: "Während des Spiels werde ich alles für einen Sieg meiner Mannschaft geben. Aber in der dritten Halbzeit freue ich mich noch auf die gemeinsame Zeit mit meinen vielen Bekannten aus der Jägersburger Zeit." Die Jägersburger seien auch mit den Elversbergern zusammen die heißesten Kandidaten für die Plätze eins und zwei. Beim SV Bliesmengen-Bolchen gehe es dagegen um "nichts anderes als den Klassenerhalt".