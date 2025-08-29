„Wenn wir wollen, können wir auch“

Die Euphorie nach dem 3:2-Erfolg am Sonntag über die SG Zewen II war Trainer David Kwast fast schon zu groß: „Einige im Umfeld sprachen bereits davon, dass wir mit einem weiteren Sieg wieder oben anklopfen könnten. Doch so weit sind wir noch lange nicht.“ Nach dem zweiten Abstieg innerhalb von gut zwölf Monaten befindet sich der SV Konz im Umbruch. In der Sommerpause verließen nahezu alle Leistungsträger den Verein. Aufgefüllt wurde der Kader vor allem mit Akteuren aus den eigenen Reihen. Von außen kamen lediglich die Brüder Dritan und Luan Latifi, die zuvor beim Stadtteilclub SV Filzen-Hamm aktiv waren.

Vom direkten Wiederaufstieg will das Konzer Urgestein („Der Verein ist meine große Liebe“) nichts wissen: „Wenn aktuell zwei Spieler bei uns fehlen, wird es schon schwierig. So blöd es klingt: Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. In der Liga scheint zwar vieles möglich, aber wir brauchen wohl noch bis nach der Winterpause, um zu sagen, dass es rund läuft.“

Der Saisonstart hatte nach einer Vorbereitung mit vielen urlaubsbedingten Ausfällen schon Schlimmes befürchten lassen: Zunächst setzte es ein 1:4 gegen den SV Viktoria Wasserliesch/Oberbillig. „Da hat uns schlichtweg noch der Mut gefehlt, das umzusetzen, wofür eine erste Mannschaft des SV Konz stehen sollte: nämlich zu versuchen, das Spiel von hinten heraus aufzubauen“, erinnert sich Kwast. Bei der hochmotivierten SG Wincheringen/Merzkirchen ging man in der Woche darauf mit 0:7 unter. „Wir waren früh im Hintertreffen. In der zweiten Hälfte kam erschwerend die Rote Karte gegen Alban Biqkaj hinzu. Angeblich soll er seinen Gegenspieler grob gefoult haben, die Videoaufnahmen zeigen jedoch etwas anderes“, berichtet Kwast, der seine Laufbahn als Keeper verletzungsbedingt allzu früh beenden musste.