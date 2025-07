„Wenn wir unsere Chancen nutzen, holen wir mindestens einen Punkt“: Zweite Pleite für Dornach

Zweite unglückliche Niederlage für die Landesliga-Fußballer des SV Dornach: Der Aufsteiger unterlag dem TSV Wasserburg daheim mit 1:2 und trauerte vielen vergebenen Möglichkeiten nach. „Schon in der ersten Halbzeit haben wir drei dicke Dinger! Wenn wir unsere Chancen besser nutzen, holen wir mindestens einen Punkt“, sagte Trainer Sebastian Wastl nach einer umkämpften Partie inklusive hoch spannender Schlussphase.

Da hätte sich Dornachs Lorenz Scholz zum Mann des Tages krönen können. Der 24-Jährige legte zunächst den 1:2-Anschlusstreffer durch Felix Partenfelder auf, als der Ball mit etwas Glück zum im Strafraum lauernden Torschützen durchrutschte (86.) und scheiterte nur eine Minute später auf Zuspiel von Spielertrainer Manuel Ring am glänzend reagierenden TSV-Torhüter Lino Volkmer. Auf der anderen Seite köpfte Vinzenz Egger den Ball knapp am Kasten vorbei (90.), durfte sich aber dennoch als Matchwinner feiern lassen. Schließlich hatte der 19-Jährige zuvor am Mittelkreis den weit vor seinem Tor stehenden SVD-Keeper Dominik Bertic ausgeguckt und zum 2:0 für die Gäste überlupft (73.). „Dominik mache ich da keinen Vorwurf, wir verlieren vorher unnötig den Ball“, sagte Sebastian Wastl und sah wie schon beim 0:1 durch Robin Ungerath (43.) einen Fehler bestraft: „Wir haben’s wirklich gut gemacht, aber da lassen wir den Spieler frei köpfen und schauen nur zu.“

Der Neuling überließ den Wasserburgern zunächst die Initiative. Dabei standen die Dornacher zumeist sicher, mussten aber auch immer wieder unangenehme Drangphasen der ballsicheren Gäste überstehen. Die erste gute Chance bot sich aber Fabian Aicher, der bei seinem Schrägschuss aus zwölf Metern verzog (13.). Bertic musste kräftig zupacken (28.), ehe SVD-Angreifer Can Bozoglu einen Ring-Steilpass vor dem weit aus seinem Kasten geeilten Volkmer erreichte, Johannes Lindner den Ball aber vor der Linie abfing (30.). Auch Ring verpasste die mögliche Dornacher Führung, als sein Schuss in der vielbeinigen TSV-Abwehr landete (36.). Nach dem Wechsel riskierten die Dornacher mehr, schnupperten durch Aicher schnell am Ausgleich (55.), ließen den Gästen jetzt aber auch Räume, die sie für weitere gefährliche Abschlüsse (66./70./73./80.) nutzten.