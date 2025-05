Der TSV Ebersberg kann mit einem Auswärtssieg gegen den FC Oberföhring die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga 3 (München) klarmachen.

Der 24. Spieltag in der Kreisliga 3 soll für den TSV Ebersberg ein besonderer werden. Mit einem Auswärtsdreier am Sonntag (15 Uhr) beim FC RW Oberföhring wäre dem Team von Coach Michael Hieber der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Dass der Aufstieg in die Bezirksliga angesichts von derzeit sieben Punkten Vorsprung noch schiefgehen könnte, glaubt bei den Kreisstädtern kaum einer.

Trotzdem: „Bevor nichts sicher ist, gilt unsere Konzentration immer dem nächsten Spiel“, sagt Hieber. Von diversen Vorbereitungen im Falle, dass die Meisterschaft unter Dach und Fach ist, „weiß ich nichts, und das ist auch gut so“. Allerdings bekennt auch er: „Wenn wir uns das noch nehmen lassen, gehören wir geprügelt.“ Hieber verweist aber darauf, „dass Fußball viel für die Beine ist, der Kopf aber auch mitspielen muss“. Und das soll er gerade in Oberföhring.

Irrer Saisonverlauf bei Kontrahent Oberföhring

„Eine total spannende Mannschaft“, beschreibt Hieber den Gegner, „mit einem irren Saisonverlauf.“ Als Tabellenzweiter hatte RW am siebten Spieltag mit einem Sieg über Phönix dafür gesorgt, dass Ebersberg die Tabellenspitze übernehmen konnte. Es folgten Spiele mit Höhen und Tiefen. Nach zuletzt fünf Niederlagen am Stück rutschten die Oberföhringer auf den ersten Relegationsplatz ab. Für Ebersberg dennoch ein Warnzeichen, im Gefühl anfliegender Meisterschafts-Emotionen. Der FC dürfte gerade als Aufsteiger gegen den Tabellenführer alles daran setzen, um zu verhindern, dass die erste Kreisliga-Runde die letzte ist.