– Foto: Horst Vogler

"Wenn wir nicht bei 100 Prozent sind, verlieren wir in dieser Liga" Rehden verpasst Wiedergutmachung im Nachholspiel – 0:2 gegen den SV Wilhelmshaven

Zwei Spiele, null Punkte, null Tore: Der BSV Schwarz-Weiß Rehden steckt nach dem nächsten Dämpfer im Ligabetrieb in einer Mini-Krise. Nach der 1:2-Niederlage beim TuS Bersenbrück unterlag das Team von Trainer Kristian Arambasic am Donnerstagabend auch im Nachholspiel gegen den SV Wilhelmshaven mit 0:2 (0:0). Damit verpasste der BSV nicht nur die Rückkehr in die Erfolgsspur, sondern auch den Anschluss an die Aufstiegsränge der Oberliga Niedersachsen.

„Heute haben wir es aus meiner Sicht nicht geschafft, als Mannschaft die 100 Prozent abzurufen“, zeigte sich Arambasic nach Spielende enttäuscht. „Wir waren einfach nicht bei der Sache und haben es dem Gegner leicht gemacht – durch einfache Ballverluste, Fehler im Spielaufbau und auch im Angriffsspiel.“ Effiziente Gäste, ideenlose Gastgeber

Vor 211 Zuschauern in den Waldsportstätten waren es nicht etwa die favorisierten Rehdener, sondern die abstiegsbedrohten Gäste aus Wilhelmshaven, die ihre wenigen Chancen konsequent nutzten. Anthony Erhahon traf nach einem schnellen Spielzug über Francis Agombire zur Führung (62.), Tim Rister setzte nach einem Konter in der 90. Minute den Schlusspunkt. Dazwischen: fünf Rehdener Großchancen – und kein Treffer. „Über die gesamte Spielzeit haben wir im letzten Drittel überhaupt keine Torgefahr ausgestrahlt. So kann man kein Spiel gewinnen – bestenfalls spielt man dann unentschieden“, konstatierte Arambasic. Trotz Überlegenheit in Ballbesitz und Raumkontrolle blieben die Angriffe der Hausherren meist wirkungslos. Javier Jimenez Paris traf in der 74. Minute den Pfosten, Bocar Djumo scheiterte kurz vor Schluss am stark reagierenden Gästekeeper.