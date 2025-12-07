„Wenn wir nicht an unserer Leistungsgrenze sind, holen wir nichts"

„Ja, haben wir seit vier Wochen kein Pflichtspiel mehr gehabt. Deswegen könnte es eine kleine Wundertüte werden, aber wir kamen aus einem guten Lauf. Also kommen wir mit viel Selbstvertrauen.“ Die Gäste gewannen zuvor vier Spiele in Serie und haben mit den Nachholspielen die Chance, weiter nach oben zu pirschen.

Mit dem SSV Vorsfelde wartet jedoch ein absoluter Topgegner. Rizzi ordnet den Gegner klar ein: „Vorsfelde ist natürlich eine absolute Top-Mannschaft, war schon seit Beginn Aufstiegs-Favorit auf den Wiederaufstieg. Wenn man es genau nimmt, haben wir da auf jeden Fall eine Oberliga-Mannschaft.“ Entsprechend hoch schätzt er die individuelle Qualität im Kader der Gastgeber ein. Aktuell steht Vorsfelde auf Platz zwei, einen Punkt hinter Gifhorn, hat allerdings auch ein Spiel mehr absolviert.

Für Kästorf ist klar, was nötig sein wird, um etwas Zählbares mitzunehmen: „Wenn wir nicht an unserer Leistungsgrenze sind, werden wir da nichts holen. Wenn wir so performen, wie wir es in den letzten Spielen getan haben, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, dort zu punkten.“ Genau das sei auch das Ziel, „um die Hinrunde wirklich gut abzuschließen“.

Besondere Bedeutung misst Rizzi der Anfangsphase zu: „Wichtig ist für uns einfach, in der Anfangsphase erst mal ganz einfach, Fußball wieder zu spielen. Erst mal wieder in diesen Wettkampfmodus reinzukommen, weil der jetzt, wie gesagt, vier Wochen nicht da war.“ Sein Wunsch: das Spiel zunächst offen halten, um dann in die gewohnten Abläufe zu finden.

Trotz aller Herausforderungen blickt der Kästorf-Coach dem Duell positiv entgegen: „Ich freue mich sehr, sehr auf das Spiel und glaube, dass das sehr, sehr interessant werden kann morgen.“ Die letzten vier direkten Duelle gingen alle an Vorsfelde und das klar, doch das liegt in der Vergangenheit. Am heutigen Sonntag um 14.00 Uhr wird angepfiffen.