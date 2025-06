Am Montag gab der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun über seine Social-Media-Kanäle bekannt, keinen Gebrauch vom Startrecht in der Landesklasse zu machen. "Nach Gesprächen im Verein, aber vor allen Dingen in der Mannschaft und mit potentiellen neuen jungen Spielern aus der Umgebung ist man zu dem Ergebnis gekommen, die Mannschaft nicht für die Landesklasse zu melden", teilte der Verein mit: "Somit steigt unsere Erste in die Salzlandliga ab."

Auch der FSV Drohndorf-Mehringen, der vor allem vom Rückzug der TSG Calbe hart getroffen wurde, wird trotz der Chance durch die Hintertür nicht in der Landesklasse verbleiben. "Wir haben innerhalb des Vereins beschlossen, den Gang in die Kreisoberliga anzutreten", erklärte Trainer Normen Freisdorf-Apel. Grund für diese Entscheidung sei auch die Zeitnot. "Wenn wir die Info vor zwei oder drei Wochen gehabt hätten, wäre es eine andere Ausgangslage gewesen. Aber so ist es echt bescheiden", sagte der 40-Jährige.