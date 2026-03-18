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Der Aufstiegskampf in der NOFV-Oberliga Süd spitzt sich am 22. Spieltag weiter zu. Der RSV Eintracht 1949 empfängt am Samstag, 21.03.2026, um 14 Uhr den Bischofswerdaer FV 08. Mit 45 Punkten belegen die Stahnsdorfer derzeit den zweiten Tabellenplatz, nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter SC Freital. Nach dem torlosen Remis am vergangenen Wochenende beim FC Grimma, bei dem Torhüter Liam Brenn mit einem gehaltenen Foulelfmeter gegen Toni Ziffert den Punkt rettete, soll nun wieder ein Sieg her, um den Druck auf die Spitze hochzuhalten.

Die Erinnerungen an das Gastspiel beim FC Grimma sind noch frisch und dienen als Ansporn für die kommende Aufgabe. Unter schwierigen Bedingungen und auf schlechtem Geläuf kam das Team von Trainer Patrick Hinze nicht über ein 0:0 hinaus. „Wir wollen eine Steigerung hinlegen im Vergleich zum letzten Wochenende, obwohl die Umstände natürlich mit zu betrachten waren in Grimma. Gekämpft haben die Jungs trotzdem, dennoch waren wir nicht so konsequent wie gewohnt“, analysiert Patrick Hinze rückblickend. Die Selbstkritik innerhalb der Mannschaft ist vorhanden: „Die Mannschaft hat selbst erkannt, dass es ein Tick zu wenig war, demnach werden wir wieder Gas geben am Samstag.“

Respekt vor der jungen Energie der Gäste

Mit dem Bischofswerdaer FV 08 reist der Tabellendreizehnte an, der keinesfalls unterschätzt werden darf. Das Hinspiel konnte der RSV Eintracht 1949 zwar knapp mit 1:0 durch ein Tor von Lennard Wurster gewinnen, doch die Gäste gelten als unbequem. Trainer Patrick Hinze warnt vor der Lauffreudigkeit des Gegners: „Bischofswerda hat viele junge Spieler in ihren Reihen, die laufen und kämpfen. Wenn wir das annehmen, können wir sicherlich weiter erfolgreich sein.“ Die Marschroute ist klar: Es gibt keine Geschenke mehr. „Es gibt keine einfachen Spiele mehr, demnach werden wir fokussiert sein“, so der Coach.

Wichtige Rückkehrer verstärken den Kader

Personell kann der RSV Eintracht 1949 fast aus dem Vollen schöpfen, was die taktischen Möglichkeiten deutlich erhöht. „Vom Kader haben wir bis auf Matthias Steinborn, der noch drei Wochen fehlen wird, alle Mann an Bord. Dominik Kruska ist zurück nach Gelbsperre und Tim Göth nach Blessur auch wieder einsatzfähig“, verkündet Patrick Hinze optimistisch.

Der Heimvorteil auf dem Kunstrasen

Ein entscheidender Faktor könnte am Samstag erneut der Untergrund sein. Da der Naturrasen im Stadion, der sogenannte „Zillerasen“, weiterhin nicht bespielbar ist, findet die Partie auf dem Kunstrasen statt. „Wir haben ansonsten auf unserem Kunstrasen es allen Gegnern schwergemacht, demnach bleiben wir auch bis auf Weiteres auf Kunstrasen, da der Zillerasen nicht bespielbar ist“, erklärt Patrick Hinze. Die Mannschaft ist fest entschlossen, diese Bedingungen zu nutzen, um gegen die Schützlinge aus Bischofswerda die nächsten drei Punkte einzufahren und den Anschluss an den SC Freital zu wahren, während man gleichzeitig den VfB Germania Halberstadt auf Distanz hält.