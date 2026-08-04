"Wenn wir da das Tor machen, dann sind wir eine Spitzenmannschaft"

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Der SSV Ehingen-Süd ist heute in der dritten Runde des WFV-Pokals ausgeschieden. Der Landesligist verlor vor eigenem Publikum gegen die TSG Balingen mit 1:3. Für den Oberligisten trafen Simon Klostermann in der 24. Minute, Maxim Schmalz in der 55. Minute und Mika Stauss in der 77. Minute. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Ehingen-Süd erzielte Simon Dilger in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Schiedsrichter der Partie war Max Angenendt aus Blaubeuren.

Die TSG Balingen wurde ihrer Favoritenrolle am Ende gerecht, musste gegen den SSV aber auch Phasen überstehen, in denen der Landesligist das Spiel offen gestaltete. Balingens Trainer Michael Schilling sagte gegenüber FuPa das Folgende zum Spiel: „Erstmal bin ich mit der ersten Halbzeit absolut zufrieden. Es war eine sehr dominante Halbzeit, aber am Schluss haben auch die Tore gefehlt. Da gehst du mit 1:1 in die Halbzeit und möchtest eigentlich gar nicht viel ändern, weil wir wirklich gut im Spiel waren.“

Für den SSV Ehingen-Süd verlief die Partie wechselhaft. Trainer Florian Treske sah zunächst klare Probleme im Zugriff. „Es hat einfach Phasen in dem Spiel gegeben, wo wir Balingen das Spiel überlassen haben. Das war in den ersten 35 Minuten der Fall, da haben wir überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel gehabt.“ Zugleich blieb Balingen in dieser Phase nicht zwingend genug, um die Partie früh deutlicher zu gestalten.



Kurz vor der Pause fand Ehingen-Süd besser ins Spiel und belohnte sich durch Dilgers Ausgleich. "Wir haben eine Phase gesehen vor der Halbzeit, die fünf Minuten vor unserem 1:1, wo wir gedrückt haben, da waren, nach vorne verteidigt haben, aktiv waren und nicht reagiert, sondern agiert haben. Dann geht es mit einem glücklichen 1:1 in die Halbzeit, was besseres kann uns nichts passieren“, so Treske.

Nach dem Seitenwechsel hatte Ehingen-Süd seine beste Phase. „Danach kommst du aus der Halbzeit und drückst Balingen fünf bis zehn Minuten total an die Wand. Wir haben einen Lattenschuss gehabt und auch noch eine Chance nach einem Eckball. Wenn wir da das Tor machen, dann sind wir Spitzenmannschaft. Aber soweit sind wir noch nicht, wir brauchen jetzt auch noch unsere Wochen.“

Balingen bleibt ruhig und blickt auf den Ligastart

Balingen überstand diese Phase und gewann anschließend wieder Kontrolle. „Nach der Halbzeit mussten wir ein bisschen leiden. Es gab viele Eckbälle und viele Standards gegen uns, aber danach war es trotzdem wieder souverän. Am Schluss haben wir es trotzdem gut runtergespielt. Kompliment an die Mannschaft für das Erreichen der nächsten Runde“, sagte ein zufriedender Michael Schilling.

Für die TSG Balingen richtet sich der Blick nun schnell auf die Oberliga Baden-Württemberg. Schon am Freitag, 7. August, um 19 Uhr steht der Saisonauftakt zu Hause gegen den FC 08 Villingen an. Die Vordreude auf dieses Derby ist laut Schilling sehr groß. „Es gilt erst einmal zu regenerieren, es sind schon intensive Spiele. Jetzt werden wir uns vorbereiten, freuen uns auf Villingen und hoffen, dass wir die ersten drei Punkte holen können.“

Treske nimmt positive Ansätze mit

Für Ehingen-Süd bleibt trotz des Ausscheidens eine Leistung, die Mut macht. Treske sah seine Mannschaft gegen einen hoch eingeschätzten Gegner an einer Grenze, aber nicht chancenlos. „Wir haben einen Oberliga-Favoriten phasenweise an einen Punkt gehabt, wo sie vielleicht auch Angst gehabt haben uns anzulaufen. Aber am Ende sind uns ein bisschen die Kräfte ausgegangen, weil wir doch auch relativ offensiv agiert haben. Man muss einfach erhobenem Hauptes hier weggehen und sagen das wir alles versucht haben. Wir haben uns nicht hängen lassen, Hut ab.“

Personell musste der SSV einige Ausfälle kompensieren. Treske verwies auf mehrere nicht verfügbare Spieler und die fehlende Dynamik. Max Bachner, der doppelte Torschützen vom letzten Spiel Narciso Filho und auch auch Timo Kästle waren nicht im Kader. "Wir haben ein paar berufliche Ausfälle gehabt, die man nicht kompensieren kann.“

Der Test gegen einen Oberligisten hatte für ihn deshalb einen klaren Wert. „Für uns war es ein richtiger Härtetest, wie weit sind wir. Aber dass du mehrere Phasen drin hast, wo du einfach nur hinterher schauen kannst, ist ja auch völlig normal. Mit der Systemumstellung in der Halbzeit hat es dann besser funktioniert. Wir brauchen nicht darüber reden wie gefährlich Bahlingen ist."

Rückkehr nach Reinstetten zum Ligastart

Der nächste Schritt führt den SSV zunächst in ein weiteres Testspiel am kommenden Wochenende gegen die SGM Mittelbiberach/Stafflangen. Danach beginnt am Freitag, 14. August, um 18.30 Uhr die Landesliga-Saison beim SV Reinstetten. Für Treske ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, weil er dort in den vergangenen drei Jahren Spielertrainer war. „Ich schalte das komplett aus, für mich ist das ein Gegner wie jeder andere. Ich will das Spiel gewinnen und einen guten Eröffnungsstart haben.“

Der Trainer richtete den Blick nach dem Pokalaus bereits auf diesen Auftakt. „Jetzt geht darum sich auf Freitag vorzubereiten, auf den SV Reinstetten. Für das trainieren wir jede Woche, jetzt geht die Saison los. Wir haben unseren Anspruch, wir haben ein Ziel für uns, das wir mit aller Macht erreichen wollen.“



Für Ehingen-Süd endet der Pokal damit früher als erhofft, doch die Partie gegen Balingen lieferte vor dem Ligastart Hinweise darauf, was bereits funktioniert und woran noch gearbeitet werden muss.