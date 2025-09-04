"Wenn wir ans Limit gehen..." – Weiden vor Härtetest gegen Beeck

Die Rollen scheinen klar verteilt: Doch während der FC Teutonia Weiden zum Auftakt beim SV Bergisch Gladbach 09 deutlich mit 0:4 unter die Räder kam, ließ der FC Wegberg-Beeck beim 3:3 gegen die SpVg Porz trotz einer 2:0-Führung zwei Punkte liegen.

"Beeck hat im Sommer qualitativ ordentlich aufgerüstet und ganz klar den Aufstieg als Ziel ausgesprochen. Dementsprechend sind die Rollen klar verteilt", blickt Weidens sportlicher Leiter Meik Kühnel mit Respekt auf den Gegner. Chancenlos sei man aber auf keinen Fall: "Wir versuchen, mit allen Mitteln dagegenzuhalten. Wenn wir alle an unser Limit gehen, werden wir die Punkte bei uns behalten. Davon bin ich überzeugt“, gibt sich der 30-Jährige optimistisch.

Wegberg-Beeck macht aus seinen Zielen keinen Hehl: "Wir wollen in dieser Saison um den Ligatitel spielen. Dementsprechend wollen wir konstant punkten. Das haben wir gegen Porz leider nur mit einem Punkt gemacht. Dementsprechend werden wir auswärts genauso auftreten wie zuletzt auch. Wir wollen mutig sein. Wir werden die drei Punkte mit nach Hause nehmen", so Trainer Mike Schmalenberg.

Personell gibt es bei Teutonia einige Fragezeichen. Zwar ist Onur Alagöz wieder im Training, doch der Einsatz von Luca Barata ist noch fraglich. Außerdem muss man abwarten, ob Bekir Gediktas nach dem Mittelhandbruch gegen Bergisch Gladbach einsatzfähig ist. Definitiv ausfallen werden Tom Middelhoven und Talha Varli.

Schmalenberg: "Dass wir vorne die Tore schießen können, ist klar"

Gegen Weiden ist der erste Sieg fest eingeplant. „Weiden hat sich im Vergleich zur letzten Saison strukturell vollständig verändert und hat nicht mehr die Ambitionen, die sie letztes Jahr gepflegt haben. Sie haben alle ihre Top-Spieler verloren. Nichtsdestotrotz ist es für uns wichtig, dass wir auf uns selbst schauen", so Schmalenberg, der gleichzeitig vor Nachlässigkeiten warnt: "Wir müssen natürlich achtsam sein, um unser Tor zu verteidigen. Da müssen wir es hinbekommen, griffiger zu werden. Auch wenn die Tore, die wir gegen Porz bekommen haben, zweimal individuell betrachtet werden müssen. Das ist nicht unbedingt eine mannschaftstaktische Geschichte. Aber wir müssen natürlich unser Tor besser verteidigen."

Drei Tore auf heimischem Rasen hätten am vergangenen Wochenende reichen müssen, dennoch hätte auch die Offensive effizienter agieren können. "Dass wir vorne die Tore schießen können, ist klar. Aber da müssen wir noch ein bisschen mehr Zug hinbekommen. Das letzte Drittel haben wir letzte Woche auch noch nicht so gut bespielt, trotz der drei Tore. Gerade beim Stand von 2:0 hatten wir noch einmal drei, vier Möglichkeiten nicht gut ausgespielt. Die hätten in so einem Spiel vielleicht auch ein wegweisendes Signal geben können", bemängelt der 39-Jährige die fehlende Effektivität.

Nun sei die richtige Balance zwischen Offensiv- und Defensivspiel gefordert. Man könne nicht davon ausgehen, in jedem Spiel fünf Tore zu schießen, um Spiele zu gewinnen. "Es ist die richtige Mischung gefragt. Wir werden jedoch nicht von unserer Struktur abweichen und wollen in Weiden drei Punkte holen.“