„Wenn wir an unser absolutes Limit kommen, haben wir eine Chance“

Formstarke Gastgeber mit Rückenwind

Nach dem späten 1:0-Heimsieg gegen die BSG Chemie Leipzig, als Lucas Will in der Nachspielzeit für den Lucky Punch sorgte, hat der FSV 63 Luckenwalde eine beeindruckende Serie gestartet. Drei Siege in Folge stehen aktuell zu Buche. Brösel hob hervor: „Wir haben uns mit drei gewonnenen Spielen im Folge wieder eine Serie erarbeitet, die wir natürlich nicht reißen lassen möchten. Zudem konnten wir von fünf Heimspielen bereits vier gewinnen.“ Diese Bilanz unterstreicht, dass Luckenwalde vor eigenem Publikum kaum zu bezwingen ist.

Ein Gegner mit enormer Qualität

Die Aufgabe am Sonntag wird dennoch eine der schwersten dieser Saison. Der FC Carl Zeiss Jena kommt mit breiter Brust und einer beeindruckenden Bilanz von acht Siegen aus zehn Spielen. Mit nur drei Gegentoren stellen die Thüringer die mit Abstand stabilste Defensive der Liga. Brösel betont daher: „Die Aufgabe am Sonntag wird natürlich sehr schwer. Wir müssen Jena über Intensität und geistige Frische ins Wanken bringen. Gleichzeitig wollen wir natürlich weiter an unseren Prinzipien und unserem Fußball arbeiten. Das ist neben dem nackten Ergebnis ein wichtiger Auftrag in Luckenwalde.“

Gastfreundschaft abseits des Platzes, volle Härte auf dem Platz

Dass Spiele gegen den FC Carl Zeiss Jena mehr sind als nur gewöhnliche Begegnungen, weiß man in Luckenwalde genau. Zahlreiche Gästefans werden am Sonntag erwartet, was die Partie auch atmosphärisch besonders macht. „Wir freuen uns immer über den Besuch aus Jena. Es werden sicherlich zahlreiche Gästefans dabei sein. In den letzten Jahren erhielten wir immer sehr gute Rückmeldungen für unsere Gastfreundschaft neben dem Platz“, so Brösel. Doch er macht auch deutlich: „Darauf arbeiten wir auch Sonntag wieder hin. Auf dem Platz aber ist es keine Zeit, Geschenke zu verteilen.“

Selbstvertrauen durch Heimsiege

Das späte 1:0 gegen Chemie Leipzig war ein weiterer Beweis dafür, wie wichtig die Heimstärke des FSV ist. „Wenn wir an unser absolutes Limit kommen, haben wir eine Chance zu punkten“, stellt Brösel klar. Dieser Glaube an die eigene Stärke wird auch gegen Jena entscheidend sein. Während die Gäste aus Thüringen auf Erfahrung und defensive Stabilität setzen, muss Luckenwalde mit Leidenschaft, Kampfgeist und mannschaftlicher Geschlossenheit dagegenhalten.

Personelle Situation bessert sich

Die vergangenen Wochen hatten gezeigt, dass die Mannschaft von Michael Braune trotz Ausfällen stets Lösungen fand. Brösel erklärt zur aktuellen Lage: „Personell wackeln wir weiterhin noch ein wenig. Aber Besserung ist in Sicht.“ Die Rückkehr einzelner Spieler könnte zusätzliche Stabilität geben, gerade gegen einen Gegner, der jede Schwäche gnadenlos ausnutzt.

Die Tabellensituation

Ein Blick auf die Tabelle zeigt die Ausgangslage klar: Der FC Carl Zeiss Jena führt punktgleich mit dem 1. FC Lokomotive Leipzig die Regionalliga Nordost an (jeweils 25 Punkte). Der FSV 63 Luckenwalde liegt mit 18 Punkten auf Rang sieben und damit im oberen Drittel. Ein Erfolg gegen den Tabellenführer wäre nicht nur ein Prestigeerfolg, sondern würde auch den Abstand zu den Topplätzen verringern.

Erinnerung an das letzte Spiel

Das knappe 1:0 gegen die BSG Chemie Leipzig war sinnbildlich für die Moral der Luckenwalder. Vor 1431 Zuschauern im „Seele“ traf Lucas Will in der Nachspielzeit, um die wichtigen drei Punkte zu sichern. Geschäftsführer Sport Hendrik Brösel sprach danach von einem Last Minute-Sieg. Diese Erfahrung zeigt, dass das Team bis zur letzten Minute an seine Chance glaubt – eine Qualität, die auch gegen Jena gefragt sein wird.