"Wenn wir alle Spiele gewinnen, sind wir Meister"

Dass Bad Berka eine starke Saison spielt, kommt für Trainer Marcel Radecker nicht völlig überraschend – zumindest mit Blick auf das vorhandene Potenzial: „Ehrlich gesagt war mir das Potenzial der Mannschaft ja bekannt.“ Sein Ansatz war dabei klar formuliert: „Ich war mir sicher, dass wenn wir bezogen auf letzte Saison einfach 20 Tore mehr erzielen und 20 Tore weniger bekommen, dass wir oben mitspielen können.“ Dass die Ausgangslage nun sogar noch besser ist, hätte er so allerdings nicht erwartet: „Dass jetzt neun Spieltage vor Schluss es in unserer Hand liegt aufzusteigen, hätte ich mir natürlich nicht vorstellen können.“ Den Erfolg schreibt Radecker dabei nicht sich allein zu: „Das ist aber nicht nur mein Verdienst, denn das geht nur im Verbund mit meinen Betreuern und Co-Trainern sowie dem Torwarttrainer.“ Auch aus der Mannschaft heraus komme viel Input: „Großen Anteil haben natürlich Denis, Max und Eisi, die mich in der Trainingsgestaltung unterstützen.“

Aufstieg nur als Meister ein Thema

Als Tabellenführer ist die Diskussion um Meisterschaft und Thüringenliga unausweichlich – doch Radecker bleibt klar in seiner Haltung: „Natürlich ist der Punkt Aufstieg ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, wenn es soweit ist.“ Eine Bedingung stellt er dabei deutlich heraus: „Ich kann nur eins mit Sicherheit sagen: Wenn, dann kommt der Aufstieg überhaupt nur als Meister in Betracht.“