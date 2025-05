Wenn Staig patzt: TSV Neu-Ulm kann Meisterschaft fix machen

Der TSV Blaustein empfängt mit dem SC Staig den ungeschlagenen Tabellenzweiten und will nach dem Überraschungssieg in Langenau erneut für Furore sorgen. Der SV Eggingen trifft im Abstiegskampf auf den TSV Langenau, der seine Aufstiegsträume wohl endgültig begraben musste. Die SGM Senden-Ay will gegen die stark abstiegsgefährdete SG Altheim einen wichtigen Heimsieg einfahren. Im Kellerduell zwischen dem SV Ringingen und dem SV Jungingen geht es für beide Teams um alles.