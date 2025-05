Erwartet den BSC ein erneut intensives Duell gegen Teutonia Weiden? – Foto: Boris Hempel

"Wenn sie Bock haben...": Bonner SC in Weiden auf Wiedergutmachung aus Tabellenführer wurde in der Hinrunde einzig von Teutonia Weiden bezwungen

Am heutigen Maifeiertag steht für den Bonner SC das nächste Pflichtspiel in der Mittelrheinliga an. Der Tabellenführer gastiert um 15.30 Uhr im Jupp-Derwall-Stadion in Würselen bei Teutonia Weiden. Das Duell birgt besondere Brisanz, denn die Gastgeber fügten dem BSC in der Hinrunde eine von bislang nur zwei Saisonniederlagen zu. Beim 2:4 in Bonn präsentierte sich Teutonia als unangenehmer und spielstarker Gegner. Die Partie wird nach Rücksprache mit dem Fußball-Verband Mittelrhein auf Kunstrasen ausgetragen.

Glatzel: "Gegen uns sind immer alle topmotiviert" Der Bonner SC geht mit 54 Punkten aus 22 Partien als klarer Favorit in das Duell. Die Rheinlöwen wollen ihre Position an der Tabellenspitze untermauern und die Scharte aus dem Hinspiel auswetzen. Cheftrainer Sascha Glatzel warnte jedoch davor, den Gegner zu unterschätzen. "Weiden hat fast dieselbe Mannschaft wie in der Hinrunde, wo sie uns als einziges Team geschlagen haben. Wenn sie Bock haben, können sie richtig gut Fußball spielen, wie sie im Pokal gegen Merten (2:1) und auch gegen Viktoria Köln (0:1) gezeigt haben. Und gegen uns sind immer alle Gegner topmotiviert", betonte gegenüber Vereinsmedien Glatzel.

Gleichzeitig machte der Bonner Übungsleiter auf der Vereinshomepage deutlich, dass sein Team klare Ziele verfolgt: "Dennoch muss es für die Jungs das Ziel sein, Wiedergutmachung zu betreiben und als Sieger vom Platz zu gehen." Teutonia Weiden mit neuem Trainerteam