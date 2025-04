Wenn sich zwei streiten, freuen sich die Verfolger?

Während einige Mannschaften im Mittelfeld der Bayernliga Süd die letzten Wochen der Spielzeit 2024/25 ganz entspannt ausklingen lassen können, haben sich sowohl der Kampf um die Meisterschaft als auch das Rennen um den direkten Ligaverbleib durch die jüngsten Ergebnisse noch einmal ordentlich zusammengeschoben. Wir geben euch einen kleinen Überblick darüber, welche Entscheidungen in den letzten Wochen der Saison noch ausstehen und welche Begegnungen am Wochenende für reichlich Brisanz sorgen.

Meisterschaftsrennen: Vorentscheidung oder alles offen?

Alle Augen sind wohl auf das absolute Topspiel dieses 32. Spieltags gerichtet. Denn Tabellenführer TSV 1860 München II (Platz 1, 58 Punkte) gastiert beim aktuell ärgsten Verfolger in Pipinsried (Platz 2, 55 Punkte). Nur bei einem Sieg des aktuellen Tabellenzweiten könnte das Rennen um die Meisterschaft noch einmal befeuert werden. Sollte "Pipi" dieses Spitzenspiel jedoch verlieren, könnte - aufgrund der Nichtaufstiegsregelung, die die Junglöwen betrifft - der Kampf um Platz 2 und die Regionalliga-Qualifikation noch einmal so richtig eng werden. Denn der SV Erlbach (Platz 3, 54 Punkte) sowie der FC Memmingen (Platz 4, 54 Punkte) liegen jeweils nur einen Zähler hinter der Steinberger-Elf und könnten bei einem eigenen Sieg noch einmal voll ins Aufstiegsrennen eingreifen.

Im Tabellenkeller brennt noch Licht!

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd spitzt sich in den finalen Zügen noch einmal so richtig zu. Auch wenn im Tabellenkeller ganz unterschiedliche Ausgangslagen vorherrschen, müssen rein rechnerisch noch insgesamt neun Teams um den direkten Ligaverbleib zittern. Während der direkte Abstieg des TSV Rain (Platz 17, 14 Punkte), spätestens seit den beiden Niederlagen gegen den direkten Konkurrenten TSV Grünwald, nun inzwischen auch rechnerisch besiegelt ist, wittern eben jener TSV Grünwald (Platz 15, 30 Punkte), die SpVgg Unterhaching II (Platz 16, 28 Punkte) sowie der 1. FC Sonthofen (Platz 14, 32 Punkte) weiterhin die Chance, die Abstiegsrelegation der Plätze 14-16 umgehen zu können.

Der FC Ismaning (Platz 13, 34 Punkte) sowie der TSV Landsberg (Platz 12, 35 Punkte) auf den ersten beiden Nichtabstiegsplätzen könnten am Wochenende einen großen Schritt in die richtige Richtung machen und Türkspor Augsburg (Platz 11, 36 Punkte), der TSV Nördlingen (Platz 10, 37 Punkte) sowie der SV Heimstetten (Platz 9, 38 Punkte) bei entsprechenden Ergebnissen den direkten Klassenerhalt sogar vorzeitig eintüten.