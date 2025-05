Wenn sich Möbelstücke verschieben

FuPa Thüringen: Hi Philipp, wie ist es für dich die Fußballschuhe gegen den Trainerstuhl zu tauschen? Welche Herausforderungen sind damit verbunden?

Philipp Kiebert: Eigentlich verschieben sich ja mehr oder weniger die Möbelstücke - schließlich tausche ich gefühlt die Couch gegen den Trainerstuhl. Die Fußballschuhe hatte ich ja in den vergangenen zwei Jahren immer nur aushilfsweise an. Aktuell bewege ich mich in einer Mischung aus Gefühlen zwischen wahnsinniger Vorfreude und großem Respekt. Letzteres ergibt sich vor allem durch die Zeit, die der Trainerjob bedarf. Denn wenn ich etwas forciere, dann auch mit voller Leidenschaft. Ich mache mir in Puncto Fußballkompetenz weniger Sorgen, sondern eher darüber, wie ich es den Jungs nachhaltig vermitteln kann. Grundlegend bin ich aber guter Dinge, weil ich vollsten Rückhalt von meiner Frau habe, den des Trainerteams und auch den des Vorstandes. Den aus der Mannschaft muss ich mir noch erarbeiten und das ist auch gut so.

FuPa Thüringen: Wie siehst du die Entwicklung beim FSV 06 Ohratal? Wie bewertest du die laufende Saison?

Philipp: Ich empfinde die Entwicklung spätestens mit dem Antritt des neuen Vorstandes als sehr positiv, ohne dabei den alten Vorstand zu diskreditieren. Manchmal ist ein frischer Wind mit anderen "Windrädern" einfach nicht verkehrt. Streng genommen, ging es seit 2006 stets bergauf - es ist ja logisch, dass irgendwann ein Tief kommt und es wäre unfassbar, wenn es immer nur nach vorne geht. Sowas gibt es natürlich auch, aber dazu bedarf es meist unendlich viele finanzielle Mittel und das ist im Ohratal nicht primär unsere Vereinsphilosophie. Schlussendlich lassen sich die Veränderungen auf den Spieler-Umbruch zurückführen. Im Prinzip nichts anderes als der demografische Wandel unserer Wirtschaft. Wir haben immer noch einen enormen Vereinscharakter. Das sehe ich alleine daran, wer und welche Spieler in welcher Kurzfristigkeit den Mannschaften Woche für Woche mitunter die Arme greifen. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann hätte ich nicht gedacht, dass wir uns vor allem in der Rückrunde so gut verkaufen. Chapeau also an alle, die Tag für Tag daran mitwirken.