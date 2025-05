Wenn sich der Chancenwucher rächt: Gaißach verpasst Ausgleich, RW Bad Tölz Sieg

In der Kreisklasse 2 waren am Wochenende die SG Gaißach/Wackersberg und Rot-Weiß Bad Tölz gefordert. Beide verpassten die Chance auf mehr.

So ging es mit einer knappen, aber bestimmt nicht unverdienten 1:0-Führung der SG Ascholding-Thanning in die Pause. Das Team von Trainer Florian Rensch hatte im ersten Abschnitt die größeren Spielanteile, auch wenn die erste dicke Möglichkeit den Gastgebern gehörte. Michael Lugmair scheiterte an Alexander Denk. Dann aber taten sich für das Gästeteam gleich drei Großchancen auf. Zunächst klärte Robert Scheuner gegen Ferdinand Möss, dann blieb der Keeper im Kasten der Hausherren zweimal Sieger gegen Kilian Kranz. Immer wieder kam Ascholding-Thanning gefährlich über die Außenbahnen, meist bestens eingeleitet durch Abwehrchef Simon Gebhart.

Der blieb nach dem Seitenwechsel zunächst auf der Bank. Im zweiten Abschnitt ein anderes Geschehen. Jetzt erspielte sich das Team von Thomas Angermeier reichlich Gelegenheiten zum Ausgleich. Da versiebte Michael Lugmair zweimal, Florian Hohenreiter blieb bei mehreren Kopfballduellen Sieger, doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Und dann entschärfte Denk auch noch einen Hammer von Matthias Beutelrock mit einer Glanzparade. Rensch: „Der Alex hat uns mehrfach den Sieg gerettet.“

Von Josef Gröbmair gab es aber auch ein Lob für die komplette Defensivabteilung: „So gut haben wir hinten schon lange nicht mehr gespielt.“ Und Angermeier lobte sein Team ebenfalls: „Gut gespielt, aufopferungsvoll gekämpft, doch leider haben wir kein Tor gemacht. Einen Punkt hätten wir auf jeden Fall verdient gehabt.“

„Sieg wäre möglich gewesen“: RW Bad Tölz muss sich mit Remis gegen Darching begnügen

SC Rot-Weiß Bad Tölz - DJK Darching 2:2 (2:1) – Letztlich war Rot-Weiß-Trainer Adrian Ackermann mit dem Punktgewinn im Heimspiel gegen den Tabellendritten zufrieden: „Mit zwei Punkten mehr wären wir natürlich auf der absolut sicheren Seite gewesen. Und ein Sieg wäre auch möglich gewesen.“ In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Hausherren schon bald durch Tobias Weber (3.) in Führung. Auch nach dem Ausgleich durch Alexander Adelsberger (25.) gelang es den Gastgebern durch Maximilian Geisler (27.), noch einmal einen Vorsprung herauszuschießen. Im zweiten Abschnitt traf Vitus Jaschke (64.) zum Gleichstand, doch dann tat sich Rot-Weiß gleich mehrfach die Chance zum Siegtreffer auf. Da traf Maximilian Geisler zunächst nur den Pfosten, Marinus Estner tauchte alleine vor Gästekeeper Marinus Wiesgigl auf und scheiterte, ehe ein Freistoß von Gazi Tokmak in der Schlussminute an die Querlatte ging. Ackermann: „Meine Mannschaft hat eine starke Leistung gezeigt. Wenn wir so nächste Woche in Rottach-Egern spielen, können wir gewiss erneut punkten.“