Wenn Serien & Formstärke aufeinander prallt…

Alles scheint gemacht für ein echtes Südthüringer Highlight - wenn der Platz mitspielt! Sonnebergs Torfabrik um Göhring & Wittmann trifft auf Hildburghausens stabile Defensive um Geyling & Schelhorn. Zwei Serien stehen auf dem Spiel. Zwei formstarke Teams mit zwei selbstbewussten Trainern Roberto Benn & Dirk Forkel treffen aufeinander…

Beide Teams kommen mit beeindruckenden Serien, viel Selbstvertrauen und klaren Ansagen ihrer Trainer. Und beide Teams haben rechnerisch noch die Chance auf den Wintertitel.

Sonneberg ist seit sechs Spielen ungeschlagen (vier Siege, zwei Unentschieden), Hildburghausen seit fünf Partien (fünf Erfolge, ein Remis). Hildburghausens Trainer Dirk Forkel sieht den Grund dafür im Trainingsalltag: „Wir haben im Moment einen breiten Kader zur Verfügung und die Trainingseinheiten sind gut besucht, was sich auch in der Intensität niederschlägt.“ Sonnebergs Coach Roberto Benn betont den verdienten Charakter der jüngsten Punktgewinne: „Wir haben in all diesen Spielen die Punkte wahrlich verdient geholt und nicht mit Glück. Auch in Unterzahl wissen wir, was zu tun ist.“ Er verweist zudem auf die Qualität in der Breite: „Die Vorbereitung und die Qualität meiner Spieler helfen uns, die Langzeitverletzten zu kompensieren. Die Mannschaft ist gut intakt und funktioniert.“

Hildburghausen kassierte nur 17 Gegentore, Sonneberg folgt mit 21. Forkel macht dabei vor allem den Mann zwischen den Pfosten - Julius Geyling - stark: „Wir haben, glaube ich, einen der besten Torhüter der Klasse bei uns zwischen den Pfosten.“ Zudem sei die Abwehr „ziemlich erfahren“ und „gleichwertig doppelt besetzt“. Benn erklärt die Sonneberger Stabilität mit dem kollektiven Pressingverhalten: „Die Defensive beginnt im Sturm. Wir verschieben gut als Team und zwingen den Gegner zu Fehlern.“ Außerdem lobt er seine Torhüter und Abwehrchef Robin Fischer: „Da ist immer Verlass. Robin Fischer organisiert die Abwehr – er ist ein Fels in der Innenverteidigung.“

3. Offensivpower: Sonneberg klar im Vorteil

40 Tore – nur zwei Teams (Steinach 41 Tore, Schweina 42 Treffer) trafen etwas öfter als der 1. FC Sonneberg 2004. Vor allem Louis Göhring (15 Tore) und Philip Wittmann (10 Tore) sorgen für Gefahr. Beim FSV stechen Louis Kreußel (7), William Simon und Christoph Peters (je 5) heraus – die früheren Topscorer Sandro Eichhorn und Maximilian Schneider stehen erst bei zwei Saisontreffern. Benn führt die Stärke seines Angriffs auf die Flexibilität zurück: „Wir agieren variabel mit Positionswechseln und bleiben dadurch unberechenbar. Mit Spielern wie Göhring und Wittmann ist das für mich ein Extra-Bonus.“ Zudem habe sich das Team spielerisch weiterentwickelt: „Im Spielaufbau und im taktischen Verhalten sind wir besser als letzte Saison.“

4. Rückblick: Das 1:5 aus Sonneberger Sicht – Warnung und Ansporn zugleich

Das letzte Aufeinandertreffen in Sonneberg gewann Hildburghausen klar mit 5:1. Forkel erinnert sich gern: „Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Wir haben das Spiel damals souverän für uns entschieden. Ich hoffe, wir gestalten es ähnlich.“ Benn hingegen weniger: „Nach der Nachfrage kann ich mich jetzt leider auch erinnern. Das war eine Offenbarung – wir waren nicht auf dem Platz.“ Er fügt an: „Damals hatte Hildburghausen leichtes Spiel.“

5. Spielcharakter: Intensiv, schnell – und völlig offen

Beide Trainer rechnen mit einem offensiv geprägten Spiel. Benn äußert hohen Respekt vor dem Gegner: „Hildburghausen ist zu jeder Zeit ein starker Gradmesser. Kreativ, zielstrebig, schnell und oft unberechenbar.“ Er freut sich auf die Partie: „Ich erwarte ein unterhaltsames Spiel mit vielen Offensivaktionen und einem offenen Ausgang.“ Forkel sieht es kompakter: „Ich denke, es wird ein sehr enges Spiel, das durch Kleinigkeiten entschieden wird.“

6. Heimstärke vs. Auswärtsmacht: Beide Serien auf dem Prüfstand

Sonneberg zu Hause: 4 Siege, 1 Remis – ungeschlagen. Hildburghausen auswärts: 4 Siege, 1 Remis – ebenfalls ungeschlagen. Benn sieht darin den Lohn einer positiven Entwicklung: „Wir sind gewachsen, ich vermittle jedem Selbstbewusstsein. Die Fans sind wieder da, das stärkt uns.“ Forkel erklärt die Auswärtsstärke schlicht: „Wir versuchen eigentlich immer, unser System durchzuziehen und gegebenenfalls anzupassen.“

7. Platzfrage: Wird überhaupt gespielt?

Der Kunstrasen in Sonneberg war unter der Woche schneebedeckt und gefroren. Gespräche zwischen beiden Teams sowie mit dem Staffelleiter standen noch aus. Ein Heimrechttausch wäre eine mögliche Option – eine finale Entscheidung ob gespielt werden kann, könnte erst kurzfristig fallen.

8. Wintermeister? Kein Thema für die Trainer

Theoretisch könnte das Spiel einen großen Einfluss auf die Wintermeisterschaft haben - der Sieger könnte den VfL Meiningen 04 (bei Niederlage gegen Schweina-Gumpelstadt) noch den Halbserien-Titel streitig machen. Praktisch interessiert das beide Trainer kaum. Forkel stellt klar: „Das hab ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Solche Titel sind unnütz.“ Benn reagiert schmunzelnd: „Daran habe ich mit noch keiner Silbe gedacht. Wir wollen Punkte – nicht mehr und nicht weniger.“ Er erinnert daran, wie schnell sich Dinge ändern können: „Vor einem Jahr hatte ich sogar mal die rote Laterne in der Hand.“