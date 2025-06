Wenn selbst der 1:7-Verlierer feiern darf

Bereits länger stand fest, dass die Gaspers-Brüder Jens und Sven ihre jeweilige Laufbahn beenden. Auch Lennart Nickels steht laut Probst aus Studiengründen künftig nicht mehr zur Verfügung. Axel Thomas kehrt zur SG Beuren zurück, Jannik Klas schließt sich der SG Niederkell an. Als Rückkehrer ist Robin Moser vom TuS Schillingen vorgesehen. Probst hofft zudem auf nachrückende Talente, die Rückkehr langzeitverletzter Spieler und weitere Neuzugänge. Ob das alles für die Bezirksliga reicht? Geisfelds Vorsitzender Uwe Cronauer gibt sich gelassen: „Vor einem Jahr haben wir gesagt, dass wir uns in der A-Liga erst einmal finden müssen. Dann wurden wir Herbstmeister und sind am Ende sogar aufgestiegen. Jetzt schauen wir einfach mal, was in der Bezirksliga geht.“