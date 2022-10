Das bis dato letzte Erlanger Flutlicht-Derby fand am 26. Oktober 2019 statt. Damals siegte der ATSV 2:1. – Foto: Ernst Blank

Wenn selbst das Erlangen-Derby zur Nebensache wird... 14. Spieltag in der Bayernliga Nord - Freitag: ATSV trifft nach einer Saison Unterbrechung wieder auf die Quecken +++ Vier Teams der Top 5 im Einsatz +++

... dann steht in der Bayernliga Nord ein ganz besonderer Freitag an. Denn es geht zum Auftakt des 14. Spieltages nicht nur das Erlanger-Flutlichtderby über die Bühne, was eigentlich eine gesonderte Erwähnung verdient hätte. Angesichts dessen, dass gleich vier Teams (Eltersdorf, Bamberg, Feucht und Ammerthal) der Top 5 im Einsatz sind, wird aber selbst dieses prestigeträchtige Lokalduell zu einer Nebensache...

Johannes Geitner (Co-Trainer, Ammerthal): "Wir wollen nach der kurzen Pause wieder mit viel Leidenschaft an die kommenden Aufgaben herangehen und am Freitagabend unser mögliches Leistungsvermögen auf den Platz bringen, um so endlich wieder einen Dreier einzufahren - v.a auf heimischen Boden. Hierfür erwartet uns aber mit dem SC Feucht sicherlich eine geschlossene Mannschaft, die sich im Vergleich zur guten Vorsaison nochmal gesteigert hat. So wird es insgesamt ein schwieriges Heimspiel." Personal: Es fehlen weiter die bekannten Langzeitverletzten (Klaus, Shynder, Fruth). Zudem ist aktuell der ein oder andere Spieler angeschlagen und es wird wohl das Abschlusstraining zeigen, wer einsatzfähig ist. Florian Schlicker (Trainer, Feucht): "Nach dem beherzten Auftritt gegen eine starke DJK Gebenbach wollen wir am Freitag erneut gegen einen Gegner aus den Top 5 ein gute Leistung abrufen und wenn möglich noch einen Tick oben drauf setzen. Der Maßstab für Einsatz und Engagement muss die zweite Halbzeit sein. Wenn wir es schaffen, diese Leidenschaft an den Tag zu legen und wir auch noch spielerisch einen Schippe drauflegen können, sollte es möglich sein, in Ammerthal etwas Zählbares mit zu nehmen." Personal: Michael Kraut, Gonzalo Lopez und Tamino Gratz fehlen bis auf Weiteres wegen Verletzungen

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Wir haben in Würzburg herzlich wenig für das Spiel getan, was eigentlich überhaupt nicht unsere Spielidee ist. Das war aber die logische Konsequenz aus unserer zuletzt erfolglosen Offensiv-Ausrichtung, bei der wir für den Riesenaufwand, den wir betrieben haben, überhaupt nichts bekommen haben. Somit stand nach einer starken Defensivleistung des gesamten Teams ein schmeichelhafter 1:0-Sieg, was ja im Endeffekt das Entscheidende ist. Dass wir deutlich besser kicken können, haben wir im Testspiel in Eltersdorf gezeigt, wo wir seit Monaten wieder einmal drei Tore erzielt haben. Daran gilt es nun anzuknüpfen. Insbesondere deswegen, da es ein Spiel gegen die ligabeste Abwehrreihe sein wird. Die Pause tat uns allen gut." Personal: Eine Erkältungswelle hat Kornburg erreicht. Wer deshalb ausfallen wird, ist noch offen. Jan Gernlein (Trainer, Bamberg): "Wir wollen auch in Kornburg erstmal stabil stehen und gehen von einem starken Gegner aus. Auch wenn sie ein Aufsteiger sind, haben sie viele erfahrene Spieler, die auch zuletzt in Würzburg sehr gut gespielt haben. Wir sind gewarnt und hoffen nach dem Break wieder was Zählbares mitzunehmen."

Personal: Nur die beiden Langzeitverletzten Hüllmandel und Schönwiesner können nicht mitwirken.