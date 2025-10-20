Wenn plötzlich das Spielfeld halbleer ist

In der zweiten Hälfte gab es auf beiden Seiten nur noch acht Feldspieler. Bei den Gastgebern erwischte es Giuseppe Simonetta (24. Minute, Handspiel auf der Linie) sowie Fiete Prinz (44.). Der Letztgenannte musste nach einer gegenseitigen Tätlichkeit genau wie der Reisbacher Niklas Müller vorzeitig vom Platz. Außerdem sah auch noch Gästespieler Johan Werny aufgrund einer Notbremse die Rote Karte (35.). Im Anschluss an das Handspiel von Simonetta hatte Gästespieler Nils Wohlschlegel vom ominösen Punkt aus zum 0:1 getroffen (24.). Elf Minuten später besorgte Rastpfuhls Sinan Tomzik den Ausgleich. Beide Mannschaften befinden sich nach diesem 14. Spieltag weiterhin mitten im Kampf um den Klassenverbleib. Der SC Reisbach belegt unter den insgesamt 18 Mannschaften mit 14 Punkten den 13. Tabellenplatz. Am kommenden Sonntag bestreitet der SCR um 16 Uhr daheim das extrem wichtige Kellerduell gegen den auf Rang 15 platzierten SV Bliesmengen-Bolchen. Und der FC Rastpfuhl ist aktuell mit elf Zählern 16. - punktgleich mit dem Tabellenvorletzten SV Saar 05 Saarbrücken. Am Samstag gastieren die Rastpfuhler um 15.30 Uhr beim Tabellenzwölften SV Hasborn, der aufgrund der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen den FV Schwalbach sein Punktekonto von momentan 16 nicht erhöhen konnte und dadurch auch wieder etwas näher an die Abstiegszone herangerückt ist. Während ganz oben im Klassement der Spitzenreiter SV Elversberg II mit zwölf Siegen in 14 Spielen das absolute Maß aller Dinge ist, steckt mehr als die Hälfte der Mannschaften aktuell mitten im Kampf um den Klassenverbleib.