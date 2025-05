Wenn „Patsche“ auf „Diego“ Buchwald trifft

„Ein schönes, sicher torreiches Spiel mit vielen Legenden“, kündigte Lotto-Elf-Koordinator Edgar Schmitt bei der offiziellen Präsentation der Kader am Montag im Clubhaus des FSV an. Fair solle es zugehen, hoffen der dank seiner sagenhaften vier Treffer am 2. November 1993 im Europacupspiel des Karlsruher SC gegen den FC Valencia (7:0) in „Euro Eddy“ umgetaufte Südeifeler aus Rittersdorf. „Unsere Gegner sind gegen die vielen großen Namen oft hoch motiviert, aber auch in unseren Spielern steckt nach wie vor Ehrgeiz. Das Siegergen wurde uns einst als Profis eingeimpft“, ließ Schmitt durchblicken.