Wenn Paragrafen den Fairplay-Gedanken erdrosseln Kommentar zur Neuansetzung der Kreisliga-A-Partie zwischen dem FC Pesch II und dem ESV Olympia Köln von Christian Kurth · Heute, 09:12 Uhr · 0 Leser

Symbolbild – Foto: red

Es gibt Momente im Amateurfußball, da wünscht man sich die Schiedsrichter und Spieler zurück auf den Ascheplatz der Realität – weit weg von den Verhandlungszimmern der Sportgerichte. Was sich derzeit im Kreis Köln abspielt, genauer gesagt im Überlebenskampf der Kreisliga A zwischen dem FC Pesch II, dem ESV Olympia Köln und dem SC West Köln, ist kein sportlicher Wettkampf mehr. Es ist eine bürokratische Posse par excellence. Ein Lehrstück darüber, wie man am grünen Tisch die Glaubwürdigkeit des Fußballs an der Basis pulverisiert.

Der Schwarze Peter trägt eine Pfeife Beginnen wir beim vermeintlich schwächsten Glied der Kette: dem Unparteiischen. Am 7. Juni 2026 bricht dieser die Partie in der Nachspielzeit ab, weil er sich von einem Spieler Akteur bedroht fühlt. Nun urteilte das Bezirkssportgericht in zweiter Instanz, der Referee habe „nicht alle Mittel ausgeschöpft“, um die Partie fortzuführen. Sicher, man kann einwerfen: Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, ein pragmatischer, schneller Schlusspfiff Sekunden vor dem regulären Ende hätte allen Beteiligten diesen gerichtlichen Marathon erspart. Doch die Signalwirkung dieses Urteils ist verheerend. Rückendeckung für einen Unparteiischen sieht anders aus.

In Zeiten, in denen der DFB und seine Landesverbände händeringend um Nachwuchs an der Pfeife werben und Gewalt gegen Schiedsrichter beklagen, ist diese Entscheidung ein Schlag ins Gesicht aller Ehrenamtlichen. Dem Referee wird der „Schwarze Peter“ zugeschoben. Er soll gefälligst im Bruchteil einer Sekunde, bedroht von aufgebrachten Spielern, eine juristisch wasserdichte Gefahrenanalyse erstellen. Das ist nicht nur weltfremd, es ist unverantwortlich. Schneckentempo: Die Farce des Juli-Termins Warum musste es überhaupt so weit kommen? Warum braucht ein Sportgericht fast einen Monat, um in zweiter Instanz eine Entscheidung zu fällen? Die Partie fand am 7. Juni statt – das Urteil erging am 5. Juli. Durch diese Trägheit wurde eine rote Linie überschritten: der 30. Juni, das offizielle Ende der alten Spielzeit.