Wenn Paragrafen den Fairplay-Gedanken erdrosseln

Es gibt Momente im Amateurfußball, da wünscht man sich die Schiedsrichter und Spieler zurück auf den Ascheplatz der Realität – weit weg von den Verhandlungszimmern der Sportgerichte. Was sich derzeit im Kreis Köln abspielt, genauer gesagt im Überlebenskampf der Kreisliga A zwischen dem FC Pesch II, dem ESV Olympia Köln und dem SC West Köln, ist kein sportlicher Wettkampf mehr. Es ist eine bürokratische Posse par excellence. Ein Lehrstück darüber, wie man am grünen Tisch die Glaubwürdigkeit des Fußballs an der Basis pulverisiert.
Beginnen wir beim vermeintlich schwächsten Glied der Kette: dem Unparteiischen. Am 7. Juni 2026 bricht dieser die Partie in der Nachspielzeit ab, weil er sich von einem Spieler Akteur bedroht fühlt. Nun urteilte das Bezirkssportgericht in zweiter Instanz, der Referee habe „nicht alle Mittel ausgeschöpft“, um die Partie fortzuführen.
Sicher, man kann einwerfen: Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, ein pragmatischer, schneller Schlusspfiff Sekunden vor dem regulären Ende hätte allen Beteiligten diesen gerichtlichen Marathon erspart. Doch die Signalwirkung dieses Urteils ist verheerend. Rückendeckung für einen Unparteiischen sieht anders aus.
In Zeiten, in denen der DFB und seine Landesverbände händeringend um Nachwuchs an der Pfeife werben und Gewalt gegen Schiedsrichter beklagen, ist diese Entscheidung ein Schlag ins Gesicht aller Ehrenamtlichen. Dem Referee wird der „Schwarze Peter“ zugeschoben. Er soll gefälligst im Bruchteil einer Sekunde, bedroht von aufgebrachten Spielern, eine juristisch wasserdichte Gefahrenanalyse erstellen. Das ist nicht nur weltfremd, es ist unverantwortlich.
Warum musste es überhaupt so weit kommen? Warum braucht ein Sportgericht fast einen Monat, um in zweiter Instanz eine Entscheidung zu fällen? Die Partie fand am 7. Juni statt – das Urteil erging am 5. Juli. Durch diese Trägheit wurde eine rote Linie überschritten: der 30. Juni, das offizielle Ende der alten Spielzeit.
Daraus resultiert ein sportliches Kuriosum, das man getrost als Wettbewerbsverzerrung ersten Grades bezeichnen darf. Denn abgewanderte Spieler, die den Klassenerhalt sportlich hätten sichern müssen, dürfen nicht mehr auflaufen. Dafür sind frische Neuzugänge spielberechtigt, die im Juni noch kein einziges Mal gegen den Ball getreten haben.
Hier wird kein Spiel wiederholt. Hier wird ein völlig neues Spiel mit völlig neuen Kadern inszeniert, dessen Ergebnis rückwirkend eine Saison bewertet, die eigentlich längst in den Geschichtsbüchern stehen sollte. Der SC West Köln, der tatenlos zusehen muss, wie sein Schicksal besiegelt wird, ist das tragische Opfer dieses bürokratischen Unvermögens.
Besonders grotesk wird es bei der Frage nach einer möglichen Aufstockung der Liga. Anstatt in einer derart verfahrenen Situation Größe zu zeigen, den SC West und den FC Pesch II in der Liga zu belassen und die Klasse im kommenden Jahr um ein Team aufzustocken, flüchtet sich der Fußballkreis in die Komfortzone der Paragrafenreiterei.
Eine Aufstockung, so heißt es, könne erst nach dem Nachholspiel diskutiert werden. Und dann? Dann muss erst ein zehnköpfiges Gremium des Kreisvorstands tagen und entscheiden. Warum schafft man nicht vorab Fakten und nimmt den Druck vom Kessel, anstatt das Wiederholungsspiel zu einem Pulverfass aufzublasen?
Wenn am 19. Juli 2026 um 13:15 Uhr der Anpfiff ertönt, wird es auf dem Platz keine Gewinner geben. Gewinnt Pesch, bleibt der schale Beigeschmack einer Rettung durch einen "Landesliga-Kader". Verliert Pesch, war der ganze juristische Zirkus umsonst.
Der wahre Verlierer dieser Posse steht ohnehin schon fest: Es ist der Amateurfußball selbst. Seine Werte wie Fairplay, Respekt und sportliche Ehrlichkeit wurden im Paragrafendschungel des Verbandes kaltgestellt.