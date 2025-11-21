Wenn Nachbarn zu Rivalen werden

Die Kräfteverhältnisse scheinen ausgeglichen, was auch ein Blick in die Statistik bestätigt: In den bisherigen KOL-Duellen steht es 5:5, und in der vergangenen Saison siegte jeweils das Heimteam. Einzig das Hinspiel dieser Spielzeit stach heraus, als Veilsdorf mit einem deutlichen 5:1 ein Ausrufezeichen setzte.

Dennoch geht Hildburghausen selbstbewusst in die Partie, nicht zuletzt aufgrund der starken Auftritte auf heimischem Platz. Trainer Enrico verweist auf bemerkenswerte Zahlen: „Wir haben zu Hause in sieben Spielen 25 Tore geschossen bei 16 Gegentreffern. Das bedeutet, wir schießen da im Durchschnitt 3,5 Tore.“ Er betont zudem, dass die Mannschaft zuhause erst einmal verloren hat und das auch so bleiben soll. „Minimalziel für mich wäre ein Punkt, dennoch tippe ich auf uns! Es wird eine enge Partie. Mein Tipp: 4:3.“

Auch Veilsdorfs Trainer Daniel erwartet ein intensives, umkämpftes Aufeinandertreffen, bei dem Nuancen entscheiden könnten. „Wenn das so einfach wäre vorherzusagen, dann wäre Fußball ja einfache Mathematik“, sagt er lachend. Gleichzeitig weiß er um die Motivation des Gegners: „Ich bin mir sicher, dass Enrico seine Jungs ordentlich heiß macht, um uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Wir haben volles Vertrauen in unsere Jungs, denn auch sie wissen, worum es geht.“ Am Ende hoffe er natürlich, dass Veilsdorf als Sieger vom Platz gehe. Einen Tipp möchte er mit Bedacht abgeben: „Es wird auf alle Fälle enger als im Hinspiel. Ein 1:2 würde ich sofort unterschreiben.“ Besonders am Herzen liegt ihm jedoch der faire Umgang miteinander: „Mir ist wichtig, dass wir uns am Ende respektvoll in die Augen schauen können und Vorfälle wie beim Derby gegen Goßmannsrod nicht wieder vorkommen. Am Ende ist es nur Fußball – die schönste Nebensache der Welt!“

So erwartet die Zuschauer ein spannungsreiches Nachbarschaftsduell mit viel Offensivpotenzial und reichlich Derbycharakter. Beide Mannschaften wollen ihre Position im oberen Tabellenmittelfeld behaupten – und beide sind fest entschlossen, dieses Prestigeduell für sich zu entscheiden.