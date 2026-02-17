"Wenn man unten steht, kann man nur gewinnen..." Mitten im Abstiegskampf setzt der SV Blau-Weiß Büßleben ein klares Zeichen: In der Winterpause übernimmt mit Ronny Löwentraut ein erfahrener Coach das Ruder beim Aufsteiger und aktuellen Tabellenletzten der Thüringenliga. von André Hofmann · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Nach dreijähriger Pause kehrt der 47-Jährige zurück auf Thüringens Fußballbühne – mit neuer Energie, frischem Blickwinkel und der klaren Mission Klassenerhalt. Löwentraut stellt sich der Herausforderung bewusst, setzt auf Mentalität, Struktur und Geschlossenheit – und glaubt fest an das Potenzial seiner Mannschaft. Im FuPa-Interview spricht er über seine Beweggründe, die ersten Eindrücke in Büßleben, seine dreijährige Trainerauszeit und warum er überzeugt ist, dass der Ligaverbleib gelingen kann.

FuPa Thüringen: Ronny, was war dein erster Gedanke, als die Anfrage aus Büßleben kam?

Ronny Löwentraut: Mein erster Gedanke war tatsächlich: Das ist eine echte Herausforderung. Büßleben steht sportlich unter Druck, aber genau solche Situationen reizen mich. Ich habe sofort gespürt, dass da viel Emotion und Wille im Verein steckt – und das hat mich neugierig gemacht. FuPa Thüringen: Was hat dich gereizt, ausgerechnet jetzt beim Thüringenliga-Schlusslicht einzusteigen?

Ronny: Gerade weil die Situation schwierig ist. Wenn man unten steht, kann man nur gewinnen – entweder an Punkten oder an Charakter. Es geht jetzt nicht um Schönspielerei, sondern um Mentalität, Zusammenhalt und klare Strukturen. Ich sehe in der Mannschaft Potenzial!

FuPa Thüringen: Wie hast du die Mannschaft in den ersten Einheiten erlebt?

Ronny: Sehr offen und aufnahmebereit. Die Jungs wissen selbst, wie die Lage ist und zeigen eine gute Einstellung. Natürlich merkt man eine gewisse Verunsicherung, aber auch den Willen, gemeinsam da rauszukommen. Genau darauf bauen wir auf. FuPa Thüringen: Mit welchem Fußball wollt ihr die Liga halten? Welche Faktoren und Tugenden sind wichtig für euch?

Ronny: Wir brauchen einen klaren, strukturierten und disziplinierten Fußball. Kompakt stehen, einfache Lösungen suchen, intensiv gegen den Ball arbeiten und nach vorne zielstrebig sein. Entscheidend werden Einsatzbereitschaft, Laufarbeit, Zweikampfstärke und vor allem Geschlossenheit sein. Jeder muss bereit sein, für den anderen Meter zu machen.

FuPa Thüringen: Wo siehst du aktuell die größten Baustellen im Team – taktisch, mental oder körperlich? Wo setzt du an?

Ronny: Es ist eine Mischung aus allem. Mental müssen wir Stabilität reinbekommen, taktisch an klaren Abläufen arbeiten und körperlich auf ein Niveau kommen, das über 90 Minuten trägt. Mein Ansatz ist, zunächst Struktur und Sicherheit zu vermitteln – wenn die Abläufe klar sind, kommt auch das Selbstvertrauen zurück. FuPa Thüringen: Du warst drei Jahre nicht als Trainer aktiv – warum die Pause? Was hast du die letzten drei Jahre gemacht? Was nimmst du persönlich aus dieser Auszeit mit?

Ronny: Die Pause war bewusst gewählt. Nach intensiven Jahren als Trainer wollte ich Abstand gewinnen und den Kopf freibekommen. Ich habe die Zeit genutzt, um mich beruflich weiterzuentwickeln und den Fußball auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

Gleichzeitig habe ich die Zeit sehr intensiv mit meinem Sohn Lasse genossen und genieße diese auch weiterhin! Wir spielen viel zusammen Fußball und ich unterstütze ihn bei seinem Hobby so gut ich kann. Er spielt in der D-Jugend bei FC Erfurt-Nord in der Verbandsliga und hat riesigen Spaß am Kicken. Das mitzuerleben, hat mir noch einmal eine andere, sehr ehrliche Sicht auf den Fußball gegeben.

Diese drei Jahre haben mir persönlich viel gebracht – ich bin heute reflektierter, geduldiger und mit neuer Energie zurück.

In Heiligenstadt war Ronny Löwentraut bereits in der Thüringenliga als Cheftrainer aktiv. – Foto: © Andreas Zais